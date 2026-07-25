Enquete Lance!: o novo patch da Libertadores ficou melhor? Novidade traz visual novo para os uniformes na Copa Libertadores

A Conmebol prepara uma novidade para a Libertadores. A partir das oitavas de final, os clubes campeões da competição passarão a utilizar um novo patch nas camisas de jogo. Diferente do modelo dourado usado até a fase de grupos, o emblema será personalizado para cada equipe, exibindo as cores do clube, o número de títulos conquistados e os anos de cada campanha vitoriosa.

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A mudança valoriza a história dos campeões e deve estar presente nas camisas de equipes como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Estudiantes e LDU durante a sequência do torneio.

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E o Lance! quer saber o que o torcedor achou da mudança no visual.

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O patch anterior trazia apenas a quantidade de títulos da Libertadores conquistados pelo clube, sem qualquer referência às temporadas das conquistas.

Com o novo modelo, cada escudo comemorativo será personalizado de acordo com a história do clube na competição, destacando tanto o número de taças quanto as temporadas em que elas foram conquistadas. Confira abaixo imagens divulgadas pela "ESPN".

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Patches com anos dos títulos da Libertadores de Fluminense, Palmeiras e Flamengo (Foto: Reprodução)

Veja títulos de cada clube desta edição e em quais anos

Flamengo: 1981, 2019, 2022 e 2025

Estudiantes: 1968, 1969, 1970 e 2009

Palmeiras: 1999, 2020 e 2021

Cruzeiro: 1976 e 1997

Corinthians: 2012

Fluminense: 2023

LDU: 2008

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