Enquete Lance!: o novo patch da Libertadores ficou melhor?
Novidade traz visual novo para os uniformes na Copa Libertadores
A Conmebol prepara uma novidade para a Libertadores. A partir das oitavas de final, os clubes campeões da competição passarão a utilizar um novo patch nas camisas de jogo. Diferente do modelo dourado usado até a fase de grupos, o emblema será personalizado para cada equipe, exibindo as cores do clube, o número de títulos conquistados e os anos de cada campanha vitoriosa.
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A mudança valoriza a história dos campeões e deve estar presente nas camisas de equipes como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Estudiantes e LDU durante a sequência do torneio.
E o Lance! quer saber o que o torcedor achou da mudança no visual.
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O patch anterior trazia apenas a quantidade de títulos da Libertadores conquistados pelo clube, sem qualquer referência às temporadas das conquistas.
Com o novo modelo, cada escudo comemorativo será personalizado de acordo com a história do clube na competição, destacando tanto o número de taças quanto as temporadas em que elas foram conquistadas. Confira abaixo imagens divulgadas pela "ESPN".
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Veja títulos de cada clube desta edição e em quais anos
- Flamengo: 1981, 2019, 2022 e 2025
- Estudiantes: 1968, 1969, 1970 e 2009
- Palmeiras: 1999, 2020 e 2021
- Cruzeiro: 1976 e 1997
- Corinthians: 2012
- Fluminense: 2023
- LDU: 2008
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