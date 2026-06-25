Jogador da França fala de duelo contra Haaland na Copa do Mundo: 'Temos zagueiros' Cometa está com quatro gols na competição

Na véspera do confronto entre França e Noruega, pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo, Tchouaméni concedeu entrevista coletiva e minimizou a ideia de que a partida será um duelo particular entre a defesa francesa e Erling Haaland. O volante ressaltou a qualidade do atacante norueguês, mas lembrou que os Bleus possuem uma equipe preparada para enfrentá-lo.

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— Ele pode marcar a qualquer momento. É um jogador de nível mundial. Qualquer pequeno momento de desatenção pode custar muito caro. Vamos enfrentar uma excelente equipe na sexta-feira e estaremos prontos — afirmou.

Questionado sobre como a França pretende neutralizar Haaland, Tchouaméni respondeu em tom bem-humorado.

— Nós temos zagueiros no nosso time, não temos? (risos). A Noruega é uma equipe muito, muito forte. Tem grandes jogadores. Vai ser uma batalha difícil, mas estaremos preparados para o que vier nesta sexta-feira.

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Durante a entrevista, o meio-campista também comentou a declaração de Haaland, que afirmou acreditar que a França vencerá a Noruega e terminará a Copa do Mundo como campeã.

— Você acredita nisso? Eu não sei se ele estava brincando ou não.

➡️Haaland vê França como favorita ao título da Copa do Mundo

Tchouaméni também voltou a elogiar Kylian Mbappé, autor de quatro gols nas duas primeiras partidas da França no Mundial.

— Ele é um grande jogador, um dos atacantes mais fortes do mundo. É o nosso líder. Sempre foi muito, muito forte e sempre aparece nos momentos decisivos. É isso que faz a força dele. É uma sorte enorme tê-lo na nossa equipe.

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O volante ainda respondeu sobre a disputa por posição com Manu Koné, que começou como titular na vitória sobre o Iraque. Segundo ele, a ausência na equipe inicial era esperada por conta do problema físico que o impediu de treinar na véspera da partida.

— Surpreso? Não. Eu não treinei no dia anterior. Não houve nenhuma surpresa, porque conversamos bastante com o treinador. O Manu é um grande amigo, um grande jogador. Em todas as posições temos atletas de nível mundial. Quando todos estão em alto nível, quem ganha é a seleção francesa. O Manu acrescenta muitas coisas, é uma pessoa fantástica e tenho certeza de que continuará mostrando toda a sua qualidade.

Por fim, Tchouaméni explicou por que a França faz questão de terminar a primeira fase na liderança do grupo.

— Terminar em primeiro significa fazer menos viagens, e isso é uma realidade. Se ficarmos em segundo, teremos deslocamentos maiores. Mas, acima de tudo, somos a seleção da França e temos a obrigação de entrar em campo para vencer todos os jogos. Se fizermos o nosso trabalho e conquistarmos a vitória, estaremos em uma ótima posição para a sequência da competição.

Ao ser perguntado sobre sua função no esquema com quatro jogadores ofensivos, o camisa 8 preferiu não revelar detalhes táticos, mas admitiu que precisou adaptar seu estilo de jogo.

— Não posso contar todos os nossos princípios de jogo (risos). Mas, sim, o papel muda bastante. Quando atuamos com quatro jogadores ofensivos, é preciso encontrar um equilíbrio. Contra Senegal, em determinado momento eu comecei a avançar demais e logo percebi que precisava segurar mais a posição para manter esse equilíbrio.

Tchouaméni em entrevista coeltiva pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

França e Noruega decidem liderança do Grupo I da Copa do Mundo

França e Noruega se enfrentam na sexta-feira (26) em um duelo que vale a liderança do Grupo I. As duas seleções já estão garantidas na próxima fase, mas o primeiro lugar da chave influencia diretamente o caminho de ambas no mata-mata.

Haaland faz a comemoração vinking da Noruega na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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