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Conmebol suspende jogos de Libertadores e Sula na Colômbia após terremoto

Tolima x Independiente del Valle e Santa Fe x River Plate seriam disputados nesta semana; novas datas ainda serão definidas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 20:00
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Taças da Sul-Americana e Libertadores são expostas em sorteio da Conmebol
Taças da Sul-Americana e Libertadores são expostas em sorteio da Conmebol (Foto: Daniel Duarte / AFP)

A Conmebol suspendeu temporariamente duas partidas das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana que seriam realizadas na Colômbia nesta semana, após um terremoto de magnitude 7,4 atingir o país nesta segunda-feira (10). Segundo autoridades colombianas, o tremor deixou ao menos 111 mortos e 87 feridos, principalmente nas regiões central e oeste do país. A entidade informou que a decisão foi tomada para garantir a segurança e respeitar as vítimas da tragédia.

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Jogos adiados

O Deportes Tolima receberia o Independiente del Valle, do Equador, nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em Ibagué, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Na quarta-feira (12), no mesmo horário, o Independiente Santa Fe enfrentaria o River Plate, da Argentina, em Bogotá, pelas oitavas da Sul-Americana. As duas partidas ainda não têm novas datas definidas.

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Em comunicado, a Conmebol manifestou solidariedade às vítimas e aos familiares dos mortos e feridos, além de destacar o apoio à população colombiana e à comunidade do futebol no país.

— A Conmebol expressa sua mais profunda solidariedade ao povo colombiano após o devastador terremoto que atingiu o país hoje. Estendemos nossas sinceras condolências às famílias dos falecidos e feridos, bem como a todos os afetados por esta tragédia.

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A entidade também explicou os motivos para a suspensão dos confrontos e afirmou que divulgará posteriormente as informações sobre o reagendamento.

— Diante desta situação excepcional, e para garantir a segurança de todos e o respeito às vítimas, as seguintes partidas estão temporariamente suspensas.

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Terremoto atinge a Colômbia no dia 10 de agosto de 2026
Terremoto atinge a Colômbia (Foto: John BONILLA / AFP)

Terremoto teve réplica

O epicentro do terremoto ocorreu em San José del Palmar, no oeste da Colômbia, a uma profundidade de 110 quilômetros, segundo a agência geológica dos Estados Unidos (USGS). A cidade fica a aproximadamente 230 quilômetros de Bogotá e a 150 quilômetros de Medellín e Cali.

Cerca de uma hora depois do primeiro tremor, uma réplica de magnitude 5,0 foi registrada na região, também a 100 quilômetros de profundidade. De acordo com o Serviço Geológico Colombiano, o terremoto foi o mais forte registrado no país na última década.

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Terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia
Terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia (Foto: Roberto Betancourt/AFP)

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