Dirigente do Ind. Rivadavia nega saída de Arce, alvo do Internacional
Agustín Vila afirmou que atacante é peça fundamental do clube argentino
O Independiente Rivadavia não pretende negociar Arce neste momento. O atacante, que teve seu nome ligado a uma possível transferência para o Internacional, foi apontado como peça fundamental pelo dirigente Agustín Vila, filho do presidente do clube argentino.
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Em entrevista concedida ao jornal Ovación UNO no Rio de Janeiro antes do confronto contra o Fluminense, pela Copa Libertadores, Vila descartou a possibilidade de Arce deixar o Rivadavia neste momento.
— Não há nenhuma possibilidade de que ele saia. Temos um carinho absoluto pelo Arce. Ele é a peça fundamental para os próximos meses, nos quais o clube compete por cinco títulos. O Alfredo deixou claro que quer conquistar algum deles, e nós também queremos — afirmou o dirigente.
Dirigente do Independiente Rivadavia destaca importância de Arce
Vila reforçou que o atacante é considerado indispensável para a sequência da temporada. Arce é o artilheiro da Libertadores e um dos artilheiros do time no campeonato nacional, além de exercer a função de capitão do Rivadavia.
— A única forma é dando a ele as ferramentas para que possa competir. Arce é o goleador da Copa Libertadores, do torneio e capitão da equipe. Claramente é uma peça fundamental — declarou.
Apesar de negar uma possível saída, o dirigente confirmou que o clube recebeu sondagens pelo atacante e por outros jogadores do elenco.
— Chegaram sondagens por ele e por todos os jogadores do plantel — revelou.
Rivadavia reencontra Fluminense na Libertadores
A declaração de Agustín Vila aconteceu justamente durante a passagem da delegação do Independiente Rivadavia pelo Rio de Janeiro. O clube argentino volta a enfrentar o Fluminense na Libertadores, nesta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã.
As equipes já haviam se enfrentado na fase de grupos da competição e agora voltam a se encontrar nas oitavas de final. O confronto coloca novamente Arce no caminho do Fluminense, enquanto o atacante segue sendo monitorado no mercado e associado a possíveis interesses de clubes brasileiros, entre eles o Internacional.
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