Marquinhos Santos aprova pré-temporada do Arema FC Treinador brasileiro destaca evolução da equipe da Indonésia após três vitórias em cinco partidas

O técnico Marquinhos Santos, ex-Coritiba, aprovou a preparação do Arema FC para a nova temporada do futebol da Indonésia. Comandada pelo brasileiro, a equipe conquistou três vitórias em cinco partidas durante a pré-temporada. Para o treinador, o crescimento apresentado pelo time a cada compromisso é um indicativo positivo antes do início da competição.

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Marquinhos Santos avaliou que a evolução gradual da equipe é importante neste momento da preparação. Segundo o técnico, alcançar o melhor nível ainda durante a pré-temporada poderia representar um risco de queda de rendimento posteriormente. A avaliação é de que o Arema FC tem apresentado melhora progressiva e chega ao início da temporada com uma expectativa positiva.

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— Estamos no caminho certo. Se já estivéssemos no ápice, a chance de cair rapidamente seria grande. A evolução é gradativa, mas visível. Realizamos boas partidas e passamos a ter uma expectativa bastante promissora sobre o início da temporada — declarou.

Marquinhos Santos é o treinador do Arema FC (Foto: Divulgação)

Técnico destaca utilização do elenco

Outro ponto ressaltado por Marquinhos Santos foi a participação dos jogadores durante os jogos de preparação. Dos 27 atletas que foram contratados, 25 tiveram a oportunidade de entrar em campo na pré-temporada. Para o treinador, a utilização de praticamente todo o elenco contribuiu para que a equipe chegasse mais preparada para o início da competição.

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O brasileiro também fez uma comparação com a temporada anterior. Marquinhos Santos chegou à Indonésia em 2025 e, desta vez, acredita que terá a possibilidade de apresentar um time mais próximo da formação considerada ideal já no começo da liga.

— Trouxemos 27 jogadores e 25 foram a campo. O que mais gostei foi o fato da equipe chegar no começo da liga mais pronta do que na última temporada. Há clubes com orçamentos grandes e isso pesa, é claro, mas temos muita confiança...

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Arema FC se prepara para nova temporada

A Superliga da Indonésia tem início previsto para 4 de setembro, enquanto o encerramento está programado para maio de 2027. Até o começo da competição, o Arema FC segue utilizando o período de preparação para elevar o nível da equipe após os cinco jogos disputados na pré-temporada.

Com três vitórias nos compromissos realizados até o momento, Marquinhos Santos considera que o desempenho apresentado indica uma evolução gradativa do grupo. A expectativa do treinador é iniciar a nova temporada com uma equipe mais preparada do que na campanha anterior.

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Marquinhos Santos é o treinador do Arema FC (Foto: Divulgação)

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