Haaland vê França como favorita ao título da Copa do Mundo Noruega é a adversária dos Bleus pela liderança do Grupo I

Próxima adversária da seleção da França na Copa do Mundo, a Noruega está classificada e olha com tranquilidade para o confronto decisivo desta sexta-feira (26). Após a vitória por 3 a 2 sobre Senegal, resultado que garantiu a vaga da equipe na fase eliminatória, Erling Haaland surpreendeu ao tratar com pouco entusiasmo o confronto contra a França, válido pela última rodada do Grupo I.

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Em entrevista após a partida, o atacante afirmou que a classificação era o principal objetivo da seleção norueguesa e deixou claro que o duelo diante dos franceses não ocupa suas maiores preocupações neste momento.

— Sinceramente, não estou pensando muito nesse jogo agora. O mais importante era garantir a classificação. Conseguimos avançar, e isso é algo incrível para nós — afirmou o camisa 9.

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Principal estrela da Noruega e disputando sua primeira Copa do Mundo, Haaland chegou ao torneio cercado por expectativas. A classificação para a fase eliminatória representa um marco para a seleção escandinava, que volta a disputar um mata-mata de grande competição internacional pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 1998.

Apesar da confiança no trabalho da Noruega, o atacante não escondeu a admiração pela equipe comandada por Didier Deschamps. Na avaliação de Haaland, os franceses entram como favoritos tanto para vencer o confronto direto quanto para conquistar o título mundial.

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— Acho que a França provavelmente vai nos vencer. Para ser sincero, também acredito que eles têm tudo para ganhar esta Copa do Mundo — declarou o artilheiro da seleção norueguesa.

Mbappé comemora classificação da França na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

França e Noruega decidem liderança do Grupo I da Copa do Mundo

França e Noruega se enfrentam na sexta-feira (26) em um duelo que vale a liderança do Grupo I. As duas seleções já estão garantidas na próxima fase, mas o primeiro lugar da chave influencia diretamente o caminho de ambas no mata-mata.