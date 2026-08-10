Vasco monitora situação de Diego Carlos e pode avançar pelo zagueiro
Defensor de 33 anos pode rescindir contrato com clube turco e ficar livre no mercado
O Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Diego Carlos, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia. Aos 33 anos, o defensor pode rescindir o vínculo com o clube europeu e, caso isso aconteça, ficaria livre para assinar com o Cruz-Maltino sem a necessidade de pagamento de taxa de transferência. A informação foi publicada inicialmente pelo Canal do Pedrosa e confirmada pelo Lance!.
A possibilidade de uma saída sem custos é vista como um dos fatores que tornam a negociação atrativa para o Vasco. O Fenerbahçe busca reduzir o número de jogadores estrangeiros do elenco e, neste momento, possui mais de 20 atletas nessa condição. Na Turquia, os clubes têm limite de 14 estrangeiros inscritos.
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Dentro desse cenário, Diego Carlos é considerado negociável pelo Fenerbahçe. Uma rescisão contratual, portanto, aparece como uma alternativa viável para que o clube turco abra espaço no elenco. Caso o acordo avance dessa maneira, o Vasco não teria que arcar com custos de aquisição do jogador.
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O nome do zagueiro se encaixa no perfil que a diretoria vascaína procura para a posição. O clube entende que precisa de um defensor experiente, de presença física e liderança, características que fazem de Diego Carlos uma espécie de "xerife" para a zaga.
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Internamente, há otimismo de que as conversas possam evoluir nos próximos dias. A diretoria do Vasco avalia a contratação como uma oportunidade de mercado e trabalha para que Diego Carlos possa se tornar mais um reforço da equipe na atual janela de transferências.
Na última temporada, Diego atuou emprestado ao COMO, da Itália, onde disputou 31 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Diego já foi convocado para a Seleção Brasileira principal em 2020, por Tite, para as partidas contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele, porém, não chegou a entrar em campo pela equipe principal. O zagueiro também foi campeão olímpico com o Brasil nos Jogos de Tóquio, em 2021.
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