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Vasco monitora situação de Diego Carlos e pode avançar pelo zagueiro

Defensor de 33 anos pode rescindir contrato com clube turco e ficar livre no mercado

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 21:25
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Diego Carlos durante treino da Seleção Brasileira
Diego Carlos já foi convocado para a Seleção Brasileira em 2020 (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

O Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Diego Carlos, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia. Aos 33 anos, o defensor pode rescindir o vínculo com o clube europeu e, caso isso aconteça, ficaria livre para assinar com o Cruz-Maltino sem a necessidade de pagamento de taxa de transferência. A informação foi publicada inicialmente pelo Canal do Pedrosa e confirmada pelo Lance!.

A possibilidade de uma saída sem custos é vista como um dos fatores que tornam a negociação atrativa para o Vasco. O Fenerbahçe busca reduzir o número de jogadores estrangeiros do elenco e, neste momento, possui mais de 20 atletas nessa condição. Na Turquia, os clubes têm limite de 14 estrangeiros inscritos.

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Dentro desse cenário, Diego Carlos é considerado negociável pelo Fenerbahçe. Uma rescisão contratual, portanto, aparece como uma alternativa viável para que o clube turco abra espaço no elenco. Caso o acordo avance dessa maneira, o Vasco não teria que arcar com custos de aquisição do jogador.

Diego Carlos - Sevilla x Inter de Milão
Diego Carlos comemorando o gol do título da Liga Europa de 2020 ao lado dos companheiros (Foto: Lars Baron / AFP)

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O nome do zagueiro se encaixa no perfil que a diretoria vascaína procura para a posição. O clube entende que precisa de um defensor experiente, de presença física e liderança, características que fazem de Diego Carlos uma espécie de "xerife" para a zaga.

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Internamente, há otimismo de que as conversas possam evoluir nos próximos dias. A diretoria do Vasco avalia a contratação como uma oportunidade de mercado e trabalha para que Diego Carlos possa se tornar mais um reforço da equipe na atual janela de transferências.

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Na última temporada, Diego atuou emprestado ao COMO, da Itália, onde disputou 31 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Diego já foi convocado para a Seleção Brasileira principal em 2020, por Tite, para as partidas contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele, porém, não chegou a entrar em campo pela equipe principal. O zagueiro também foi campeão olímpico com o Brasil nos Jogos de Tóquio, em 2021.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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