CBF, Fifa e Conmebol prestam solidariedade à Colômbia após terremoto
Tremor no oeste do país deixa mais de uma centena de mortos
A CBF, a Fifa e a Conmebol emitiram notas nesta segunda-feira (10) em solidariedade ao povo colombiano, após um terremoto de magnitude 7,4 atingir a região oeste do país. Até o fim da tarde, o governo da Colômbia havia confirmado 111 mortos e 87 feridos por causa do tremor.
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Além de expressar solidariedade, a confederação brasileira se colocou à disposição da Federação Colombiana de Futebol e desejou "pronta recuperação aos envolvidos nesta tragédia e a toda a população colombiana, mundialmente reconhecida por sua paixão e amor pelo futebol".
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, citou visita recente à Colômbia. "Estive em Cali, cercado por crianças jogando futebol e se divertindo juntas; por isso, ver essas mesmas ruas — e muitas outras na Colômbia — abaladas por esse terremoto me parte o coração", escreveu Infantino.
Já a Conmebol pediu união em favor dos colombianos. "Nos momentos difíceis, a América do Sul deve permanecer unida. Nosso abraço e nosso apoio para toda a Colômbia", publicou a entidade.
A Conmebol ainda não se manifestou sobre as duas partidas por torneios continentais que estão agendadas para o país esta semana; nesta terça, Deportes Tolima e Independiente Del Valle se enfrentam no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué — município situado a cerca de 120 quilômetros do ponto mais atingido. Na quarta, o El Campín, em Bogotá, deve receber o confronto das oitavas de final da Sul-Americana entre Santa Fe e River Plate.
Além de CBF, Fifa e Conmebol, alguns clubes brasileiros, como Vasco, Flamengo e Corinthians, também manifestaram apoio à Colômbia.
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