Real Madrid toma decisão sobre futuro de Endrick no clube
Atacante fez dois amistosos sob os olhares de José Mourinho
O Real Madrid decidiu que Endrick não sairá emprestado do clube no início da temporada e fará parte do elenco de José Mourinho. Segundo o jornal "As", o treinador português conta com o atacante brasileiro e acredita que o jogador terá um papel relevante na equipe, o que coincide com as ideias de Florentino Pérez.
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Endrick está disposto a encarar o desafio e lutar por minutos em uma equipe que conta com Vini Jr, Mbappé e Diomande no ataque. Mas Mourinho acredita que o jogador brasileiro tem aptidão não apenas para jogar como um camisa nove, mas também pela ponta direita, como fez durante boa parte de sua passagem por empréstimo ao Lyon.
O Real Madrid apoia a decisão de José Mourinho apostar em Endrick devido ao alto investimento feito na joia revelada pelo Palmeiras. No entanto, o atleta não abandona completamente a ideia de buscar minutos fora do clube merengue caso sinta que não consiga ter o espaço que entende que merece no decorrer da temporada.
Antes do Real Madrid brecar uma saída de Endrick, o centroavante tinha propostas para jogar no Aston Villa, da Inglaterra, e na Roma, da Itália. No entanto, o atacante prioriza se manter na equipe espanhola para seguir evoluindo, mas porque também tem o sonho de prosperar no clube mais relevante do continente europeu.
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