Ídolo e multicampeão pelo Liverpool anuncia aposentadoria

A Premier League se despede de um dos seus maiores e mais incansáveis jogadores. O meio-campista britânico James Milner, ídolo do Liverpool, anunciou oficialmente em suas redes sociais que está pendurando as chuteiras. Aos 40 anos de idade, o atleta coloca um ponto final em uma trajetória impecável de 24 anos dedicados ao futebol profissional.

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A despedida dos gramados acontece vestindo as cores do Brighton, clube que defendeu na última temporada, e apenas alguns meses após o jogador cravar em definitivo o seu nome na eternidade do esporte: Milner se aposenta ostentando o posto de jogador com mais partidas na história da Premier League.

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James Milner se tornou o jogador com mais jogos na história da Premier League (Foto: Reprodução / Instagram)

Ao longo de suas mais de duas décadas de carreira, James Milner entrou em campo impressionantes 658 vezes pelo campeonato nacional mais disputado do planeta. Sua jornada no futebol começou cedo e passou por camisas pesadíssimas da Inglaterra, onde o meio-campista defendeu equipes como Leeds United, Swindon Town, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Brighton.

James Milner com a camisa do Liverpool (Foto: Divulgação/Twitter)

Mais do que a impressionante longevidade e a fama de atleta exemplar, Milner deixa o futebol com o status de vencedor nato. Ao todo, o britânico conquistou 12 títulos oficiais.

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Entre as suas maiores glórias, destacam-se as três taças da Premier League (sendo duas erguidas na época dourada do Manchester City e uma no histórico fim de jejum do Liverpool). Pelos Reds, onde alcançou o status de ídolo incontestável da torcida em Anfield pela sua entrega tática e liderança, Milner também realizou o sonho de conquistar a Europa ao erguer a taça da Champions League.