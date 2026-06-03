Ídolo e multicampeão pelo Liverpool anuncia aposentadoria
Com 12 títulos e recorde histórico de jogos na Inglaterra, Milner se despede dos gramados.
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A Premier League se despede de um dos seus maiores e mais incansáveis jogadores. O meio-campista britânico James Milner, ídolo do Liverpool, anunciou oficialmente em suas redes sociais que está pendurando as chuteiras. Aos 40 anos de idade, o atleta coloca um ponto final em uma trajetória impecável de 24 anos dedicados ao futebol profissional.
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A despedida dos gramados acontece vestindo as cores do Brighton, clube que defendeu na última temporada, e apenas alguns meses após o jogador cravar em definitivo o seu nome na eternidade do esporte: Milner se aposenta ostentando o posto de jogador com mais partidas na história da Premier League.
Ao longo de suas mais de duas décadas de carreira, James Milner entrou em campo impressionantes 658 vezes pelo campeonato nacional mais disputado do planeta. Sua jornada no futebol começou cedo e passou por camisas pesadíssimas da Inglaterra, onde o meio-campista defendeu equipes como Leeds United, Swindon Town, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Brighton.
Mais do que a impressionante longevidade e a fama de atleta exemplar, Milner deixa o futebol com o status de vencedor nato. Ao todo, o britânico conquistou 12 títulos oficiais.
Entre as suas maiores glórias, destacam-se as três taças da Premier League (sendo duas erguidas na época dourada do Manchester City e uma no histórico fim de jejum do Liverpool). Pelos Reds, onde alcançou o status de ídolo incontestável da torcida em Anfield pela sua entrega tática e liderança, Milner também realizou o sonho de conquistar a Europa ao erguer a taça da Champions League.
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