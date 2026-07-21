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Presidente da Federação Italiana admite 'exceções' por contratação de Guardiola

Espanhol é tratado como prioridade para assumir a Azzurra

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 18:04
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Pep Guardiola acena para torcedores do Manchester City em jogo de despedida contra o Aston Villa, pela Premier League
Pep Guardiola acena para torcedores do Manchester City em jogo de despedida contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò admitiu fazer exceções pela contratação de Pep Guardiola. O ex-treinador do Manchester City é tratado como prioridade para comandar o próximo ciclo da Azzurra.

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    - Foram feitas exceções, exceções que, por exemplo, podem se referir ao nome que está tão dominante no momento: Pep Guardiola. Exceções por razões óbvias que não vou mencionar aqui, mas não é garantido que este acordo se concretize - disse em entrevista ao "Cronache Di Spogliatoio".

    Além de Pep Guardiola, Malagò admitiu monitorar outros nomes caso o espanhol não se seduza com o interesse em treinar a Itália. O comandante pretende tirar um tempo para ficar com a família após anos trabalhando no Manchester City.

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    - No entanto, acredito que foi correto e importante abrir um diálogo e mantê-lo vivo. Não se trata, de forma alguma, de falta de respeito ou consideração para com outros treinadores, porque as discussões já começaram em relação a outros nomes, e então pode-se optar por alguém que talvez seja de uma geração mais recente, digamos, e a questão aí é muito subjetiva.

    A expectativa é de que Pep Guardiola dê uma resposta definitiva até o fim de semana após uma rodada de conversas com Leonardo e Paolo Maldini. No entanto, a Itália também conta com Pirlo e Mancini em uma lista de possíveis nomes.

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