Gigante francês pode ser excluído de campeonato europeu

Tradicional clube do futebol francês, o Olympique de Marseille vive dias de apreensão fora das quatro linhas. Segundo o jornal L'Équipe, a UEFA avalia a situação financeira do clube, que acumula cerca de 157 milhões de euros em prejuízos nos últimos três anos e corre o risco de sofrer sanções que podem chegar à exclusão da próxima edição da Liga Europa.

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A entidade europeia analisa se o Marseille cumpriu os compromissos assumidos no acordo de regularização firmado em 2022, após o clube apresentar dificuldades para atender às exigências das regras de sustentabilidade financeira da UEFA.

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Na ocasião, o clube francês recebeu uma multa de 2 milhões de euros, mas apenas 300 mil euros foram pagos de forma imediata. O restante do valor ficou suspenso mediante o compromisso de reequilibrar suas contas nos anos seguintes e reduzir o déficit acumulado.

Os números apresentados nos últimos balanços preocupam. De acordo com a imprensa francesa, o déficit do Marseille passou de 12,7 milhões de euros negativos em 2022/23 para 39,1 milhões de euros em 2023/24. Já na temporada 2024/25, o prejuízo chegou a 105 milhões de euros.

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Somadas, as perdas alcançam aproximadamente 157 milhões de euros em três temporadas, valor que coloca o clube em situação delicada perante os órgãos de controle financeiro do futebol europeu.

Queda dos direitos de TV é a principal defesa

A diretoria do Marselha atribui boa parte da deterioração financeira à crise dos direitos de transmissão do futebol francês. O clube pretende utilizar esse argumento durante as discussões com a UEFA, alegando que a redução das receitas teve impacto direto em suas contas.

Ainda assim, não há garantia de que a justificativa será aceita. Segundo a imprensa francesa, a comissão responsável pela supervisão financeira dos clubes europeus avalia diferentes cenários de punição, que podem incluir multas adicionais, restrições operacionais e, em um cenário extremo, a exclusão das competições continentais.

Futuro europeu segue indefinido

A situação gera preocupação porque o Marseille garantiu classificação para a próxima Liga Europa através de sua campanha na Ligue 1. Uma eventual punição esportiva representaria um duro golpe para o planejamento do clube para a temporada 2026/27.

Além da análise da UEFA, o Marseille também terá uma reunião com a DNCG, órgão responsável pelo controle financeiro dos clubes franceses, marcada para o dia 18 de junho. Entre as possíveis medidas que podem ser discutidas estão limitações na folha salarial e restrições relacionadas ao mercado de transferências.

Enquanto aguarda os próximos desdobramentos, o clube trabalha para convencer as autoridades de que a crise financeira está diretamente ligada ao colapso das receitas de televisão no futebol francês. Por ora, nenhuma sanção foi aplicada, mas o futuro europeu do Marseille permanece sob avaliação.

Taça da Liga Europa (Foto: Divulgação/Uefa)

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