Harry Kane analisa temporada no Bayern: 'Mereço a Bola de Ouro'
Autor de uma temporada histórica com a camisa do Bayern de Munique, Harry Kane acredita que está entre os principais nomes para conquistar a próxima Bola de Ouro. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o atacante inglês afirmou que seus números o colocam entre os candidatos ao prêmio.
Com mais de 60 gols marcados na temporada, Kane vive o melhor momento da carreira e entrou em um seleto grupo que conta apenas com nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo entre os jogadores que atingiram marcas semelhantes nos últimos anos.
— Se deixarmos a Copa do Mundo de lado, acho que mereço ganhar. Os favoritos são os jogadores que chegaram à final da Champions League e eu — declarou o centroavante.
Apesar da confiança, Kane evitou soar arrogante ao comentar sua candidatura.
— Não sou daqueles que dizem que merecem a Bola de Ouro a qualquer custo. Tento deixar que minhas atuações em campo falem por si mesmas — afirmou.
Temporada histórica
O inglês destacou que a regularidade foi o principal fator para alcançar números tão expressivos. Segundo ele, diferentemente de outras temporadas, não houve oscilações de desempenho ao longo do ano.
Ao comentar sobre os mais de 60 gols marcados, Kane lembrou que apenas Messi e Cristiano Ronaldo conseguiram números semelhantes em suas temporadas mais lendárias.
— Quando você ultrapassa essa barreira, entra em um território que parecia inalcançável. As estatísticas deles sempre foram algo fora da realidade para mim — disse.
Sonho de conquistar o prêmio em Londres
A cerimônia da Bola de Ouro será realizada em Londres, cidade natal do atacante. Para Kane, levantar o troféu diante de seus compatriotas tornaria a conquista ainda mais especial.
— Ganhar em Londres seria algo incrível. Talvez seja até um bom presságio. Ser coroado na minha cidade natal daria um significado ainda maior ao prêmio — comentou.
Copa do Mundo pode ser decisiva
Capitão da seleção inglesa, Kane também sabe que a disputa pela Bola de Ouro pode passar pela campanha da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026. O atacante reconheceu que um título mundial aumentaria significativamente suas chances.
— Se a Inglaterra vencer a Copa do Mundo, certamente eu estaria entre os favoritos. É natural imaginar que o prêmio possa ir para um jogador inglês nesse cenário — avaliou.
Aos 32 anos, Kane parece longe de se acomodar. O atacante revelou que já definiu uma nova meta para a próxima temporada: superar a própria marca de gols e seguir na busca por recordes que, até pouco tempo atrás, pareciam reservados apenas para Messi e Cristiano Ronaldo.
