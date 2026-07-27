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Arsenal mira recorde salarial para tirar Vini Jr do Real Madrid

Brasileiro pode receber maior contrato da história do clube londrino

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 10:50
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Vini Jr em entrevista coletiva antes de Real Madrid e Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Vini Jr em entrevista coletiva antes de Real Madrid e Bayern de Munique pela Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

A indecisão sobre o futuro de Vini Jr no Real Madrid ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (27). De acordo com informações do portal inglês "The Telegraph", o Arsenal prepara uma proposta recorde de salário multimilionário para tentar retirar o atacante do clube espanhol.

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A matéria do veículo inglês trabalha com a possibilidade dos Gunners desembolsarem uma quantia superior superior a do contrato atual com o Real Madrid. O brasileiro recebe atualmente cerca de 400 mil libras por semana (aproximadamente R$ 3,5 milhões).

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Determinados valores colocariam Vini Jr. como o jogador de contrato mais caro da história do Arsenal. Até o momento, o posto é ocupado pelo alemão Mesut Özil, que ao renovar o contrato com o clube em 2018 recebeu 350 mil libras por semana. O vinculo se estendeu até 2021.

Apesar do interesse de oferecer o contrato robusto ao jogador, o "The Telegraph" destacou que ainda não existiu conversas oficiais entre Real Madrid e Arsenal pela transferência. O contrato atual de Vini Jr com o time merengue se encerra em junho de 2027.

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Vini Jr
Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Futuro incerto de Vini Jr no Real Madrid

O atual cenário de Vini Jr no time espanhol exige cautela. Com apenas mais 11 meses de contrato com o Real Madrid, jogador e a diretoria merengue buscam achar as melhores condições para uma possível renovação.

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Segundo o jornal espanhol "As", o atacante brasileiro pretende permanecer no clube, mas deseja um novo vínculo com salário de aproximadamente 20 milhões de euros (cerca de R$ 116 milhões na cotação atual) líquidos por temporada e garantias sobre seu papel no projeto comandado por José Mourinho.

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O valor representa um aumento em relação ao contrato firmado em 2022. Na ocasião, o Vinícius assinou vínculo de cinco anos, até 2027, com remuneração total de 75 milhões de euros (R$ 397,5 na época) líquidos, em modelo progressivo. Nesta última temporada do acordo, o brasileiro receberá 18 milhões de euros (R$ 104,5 milhões).

Antes de definir o futuro, Vini Jr pretende conversar com a direção do Real Madrid para entender qual será sua participação no novo ciclo da equipe. O atacante também deseja que a remuneração esteja de acordo com seu espaço no elenco após as mudanças recentes.

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Ainda segundo o "As", o jogador passou a se sentir menos valorizado depois das movimentações do clube no mercado, como o interesse em Julián Álvarez e Michael Olise, além das chegadas de Jude Bellingham, Kylian Mbappé e, agora, da contratação encaminhada de Yan Diomande. Mesmo assim, o entendimento do brasileiro é de que continua sendo peça importante no time.

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