logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Veto a Pirlo por contrato com casa de apostas russa provoca crise na Itália

Paolo Maldini ameaça deixar o cargo de diretor técnico

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 10:15
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Andrea Pirlo à beira do campo durante seu trabalho como técnico da Juventus
Andrea Pirlo à beira do campo durante seu trabalho como técnico da Juventus (Foto: Divulgação / Juventus)

A escolha do novo técnico da seleção italiana desencadeou uma crise interna na Federação Italiana de Futebol (FIGC). Segundo o portal Gazzetta dello Sport, o veto ao nome de Andrea Pirlo, motivado por um contrato comercial do ex-jogador com uma casa de apostas russa, levou o diretor técnico Paolo Maldini e o assessor Leonardo a ameaçarem deixar seus cargos. A decisão de anular o acordo partiu do presidente da entidade, Giovanni Malagò.

Giovanni Malago, presidente do Comitê Olímpico Italiano
Giovanni Malago, presidente da Federação Italiana (Foto: Reprodução Twitter)

Pirlo era o principal candidato ao comando da Azzurra após o fracasso nas negociações com Pep Guardiola. No entanto, o acordo foi interrompido em razão da polêmica envolvendo o nome do ex-meia, campeão mundial com a Itália.

continua após a publicidade

A indicação partiu de Maldini, que recebeu autonomia do presidente Giovanni Malagò para definir o novo técnico da seleção. A decisão de vetar o nome escolhido, porém, abriu uma divergência interna e colocou em dúvida a permanência do ex-zagueiro na direção técnica poucas semanas após sua chegada.

Anunciado no último dia 11 de julho, Maldini assumiu o cargo ao lado de Leonardo, escolhido para atuar como consultor da federação. De acordo com o jornal italiano, os dois demonstraram insatisfação com a condução do processo e avaliam entregar seus cargos.

continua após a publicidade

Entenda o caso

O contrato de Pirlo como garoto-propaganda da empresa russa gerou contestação pública na Itália. Políticos criticaram a vinculação da imagem do treinador ao país do presidente Vladimir Putin, em razão do conflito armado contra a Ucrânia.

Além da ação publicitária, Pirlo treina o United FC, dos Emirados Árabes Unidos. O clube pertence ao empresário russo Sergey Lomakin, ligado à mesma empresa de apostas. Embora o estafe do treinador tenha informado que a rescisão contratual com a equipe árabe anularia o compromisso comercial sem empecilhos jurídicos, a federação optou pelo recuo preventivo para evitar desgastes de imagem.

continua após a publicidade

Pronunciamento de Pirlo

Em nota oficial divulgada no último domingo, Pirlo manifestou tristeza com a repercussão do caso e rebateu as críticas sobre a natureza de seus contratos comerciais.

"Por respeito às instituições, à Federação Italiana de Futebol e a todas as pessoas envolvidas, optei até agora por manter o silêncio. Mas, depois de saber na noite de ontem que deixei de ser candidato ao cargo de técnico da seleção italiana, considero meu dever esclarecer alguns pontos.

continua após a publicidade

Ao longo da minha carreira — primeiro como jogador e agora como treinador —, sempre conduzi meu trabalho em total conformidade com as leis dos países onde atuei e com os contratos que assinei. A colaboração profissional que está no centro da recente polêmica surgiu durante o período em que trabalhei nos Emirados Árabes Unidos e é de natureza estritamente comercial e esportiva. Atribuir um caráter político a essa colaboração implica que eu defendo opiniões que jamais expressei e que não compartilho.

Gostaria de agradecer a Maldini e Leonardo pela estima e pela confiança que demonstraram em relação a mim. Reconheço plenamente a competência e o profissionalismo deles, bem como o amor que sempre dedicaram ao futebol italiano. Lamento que uma decisão baseada em critérios esportivos tenha sido rapidamente arrastada para uma disputa pública, a qual acabou me atribuindo significados e intenções que não condizem com quem sou. Meu amor pela Itália não depende de um cargo específico. Ele faz parte da minha história e da minha identidade, e estará sempre comigo", disse Andrea Pirlo.

continua após a publicidade

Lance!

Tudo sobre
Sugerida para você!
Trump e Infantino se cumprimetam ao lado do troféu da Copa do Mundo, que será erguido por Espanha ou Argentina

Copa do Mundo 2026

OPINIÃO: Com respaldo pago com subserviência, Infantino quer uma Fifa inquestionável

Há 2 minutos
Gianni Infantino, presidente da FIFA durante a Copa do Mundo

Copa do Mundo 2026

Em carta, Infantino rebate críticas à Fifa: 'Ódio e boatos falsos'

Há 27 minutos
Yan Diomandé correndo com a bola pela Costa do Marfim

Futebol Internacional

Com futuro de Vini Jr indefinido, Real Madrid fecha com sensação da Copa

Há 1 hora
Barcola, um dos destaques do PSG na Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Futebol Internacional

Sem intenção de renovar com PSG, Barcola é disputado por gigantes no mercado

Há 19 horas
Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano

Fora de Campo

Italianos reagem à expulsão de Wesley, ex-Flamengo, em amistoso: 'Absurdo'

Há 20 horas
Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC

Futebol Internacional

Richarlison marca e mais: brasileiros se destacam em amistosos internacionais

Há 20 horas
Mais LANCE!
Premier League - Taça

Quando volta a Premier League? Veja a data de início da temporada 2026/27

Andrea Pirlo à beira do campo durante seu trabalho como técnico da Juventus

Envolvimento de Pirlo com casa de apostas russa pode reverter acordo com a Itália

Rodri segura o troféu da Copa do Mundo após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final

PSG disputa contratação de Rodri com o Real Madrid, diz jornal

Davies Bayern Alphonso Davies Davies Canadá (reprodução Instagram Jogador)

Quando volta a Bundesliga? Data de início da temporada 2026/27

Neymar com a bola nas mãos corre para o centro do campo após gol pelo Santos

Jornais da Europa se rendem à atuação de Neymar pelo Santos: 'Extraordinário'

Casemiro, de perfil, acena para torcedores usando uniforme rosa do Inter Miami

Casemiro estreia no Inter Miami com vitória, e Suárez decide na MLS

Vini Jr em ação no jogo do Real Madrid contra o Bayern de Munique, na Champions League (Foto: Alexandra BEIER /AFP)

Entenda as condições de Vini Jr para renovar com o Real Madrid

Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Argentinos conspiram sobre 'final manipulada' da Copa; veja teorias

Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (26/07/2026)

Kazu Miura olhando para cima com uniforme verde com uma faixa branca

Ex-Santos e Palmeiras, Kazu marca aos 59 anos e ajuda time em classificação no Japão

Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão

Após vice na Copa, Messi acompanha clube da família em Rosário

Lionel Messi olha sério após derrota da Argentina na final da Copa do Mundo

Messi frustra americanos e desfalca Jogo das Estrelas da MLS de novo

Claudio Tapia e Gianni Infantino assistem à semifinal da Copa do Mundo juntos

Presidente da Fifa envia carta à seleção argentina: 'Futuro promissor'