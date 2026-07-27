Veto a Pirlo por contrato com casa de apostas russa provoca crise na Itália Paolo Maldini ameaça deixar o cargo de diretor técnico

A escolha do novo técnico da seleção italiana desencadeou uma crise interna na Federação Italiana de Futebol (FIGC). Segundo o portal Gazzetta dello Sport, o veto ao nome de Andrea Pirlo, motivado por um contrato comercial do ex-jogador com uma casa de apostas russa, levou o diretor técnico Paolo Maldini e o assessor Leonardo a ameaçarem deixar seus cargos. A decisão de anular o acordo partiu do presidente da entidade, Giovanni Malagò.

Giovanni Malago, presidente da Federação Italiana (Foto: Reprodução Twitter)

Pirlo era o principal candidato ao comando da Azzurra após o fracasso nas negociações com Pep Guardiola. No entanto, o acordo foi interrompido em razão da polêmica envolvendo o nome do ex-meia, campeão mundial com a Itália.

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A indicação partiu de Maldini, que recebeu autonomia do presidente Giovanni Malagò para definir o novo técnico da seleção. A decisão de vetar o nome escolhido, porém, abriu uma divergência interna e colocou em dúvida a permanência do ex-zagueiro na direção técnica poucas semanas após sua chegada.

Anunciado no último dia 11 de julho, Maldini assumiu o cargo ao lado de Leonardo, escolhido para atuar como consultor da federação. De acordo com o jornal italiano, os dois demonstraram insatisfação com a condução do processo e avaliam entregar seus cargos.

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Entenda o caso

O contrato de Pirlo como garoto-propaganda da empresa russa gerou contestação pública na Itália. Políticos criticaram a vinculação da imagem do treinador ao país do presidente Vladimir Putin, em razão do conflito armado contra a Ucrânia.

Além da ação publicitária, Pirlo treina o United FC, dos Emirados Árabes Unidos. O clube pertence ao empresário russo Sergey Lomakin, ligado à mesma empresa de apostas. Embora o estafe do treinador tenha informado que a rescisão contratual com a equipe árabe anularia o compromisso comercial sem empecilhos jurídicos, a federação optou pelo recuo preventivo para evitar desgastes de imagem.

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Pronunciamento de Pirlo

Em nota oficial divulgada no último domingo, Pirlo manifestou tristeza com a repercussão do caso e rebateu as críticas sobre a natureza de seus contratos comerciais.

"Por respeito às instituições, à Federação Italiana de Futebol e a todas as pessoas envolvidas, optei até agora por manter o silêncio. Mas, depois de saber na noite de ontem que deixei de ser candidato ao cargo de técnico da seleção italiana, considero meu dever esclarecer alguns pontos.

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Ao longo da minha carreira — primeiro como jogador e agora como treinador —, sempre conduzi meu trabalho em total conformidade com as leis dos países onde atuei e com os contratos que assinei. A colaboração profissional que está no centro da recente polêmica surgiu durante o período em que trabalhei nos Emirados Árabes Unidos e é de natureza estritamente comercial e esportiva. Atribuir um caráter político a essa colaboração implica que eu defendo opiniões que jamais expressei e que não compartilho.

Gostaria de agradecer a Maldini e Leonardo pela estima e pela confiança que demonstraram em relação a mim. Reconheço plenamente a competência e o profissionalismo deles, bem como o amor que sempre dedicaram ao futebol italiano. Lamento que uma decisão baseada em critérios esportivos tenha sido rapidamente arrastada para uma disputa pública, a qual acabou me atribuindo significados e intenções que não condizem com quem sou. Meu amor pela Itália não depende de um cargo específico. Ele faz parte da minha história e da minha identidade, e estará sempre comigo", disse Andrea Pirlo.

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