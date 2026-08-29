Ex-Botafogo, Luiz Henrique recebe proposta para sair do Zenit Atacante é alvo da Roma, que negocia com o clube russo e busca acordo salarial

A Roma negocia a contratação do atacante Luiz Henrique, atualmente no Zenit. Os valores da operação giram em torno de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 180 milhões), segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano.

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A negociação acontece após o atacante ser cobiçado por Flamengo e Botafogo. O clube carioca chegou a avançar nas conversas pelo jogador. O Zenit havia estabelecido o valor de 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 177 milhões), além de outros 5 milhões de euros em bônus.

Embora os russos tenham aceitado flexibilizar o prazo de pagamento, permitindo que o valor fixo fosse parcelado em até três anos, não houve avanço nas tratativas para reduzir a quantia exigida.

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O Botafogo, clube pelo qual Luiz Henrique se destacou e conquistou títulos, também avaliou a possibilidade de contratar o atacante. No entanto, o Glorioso não tinha recursos para abrir uma negociação nos moldes exigidos pelo Zenit. Uma das alternativas estudadas envolvia o meia Danilo, mas o jogador não aceitou uma transferência para o futebol russo.

Agora, a Roma busca chegar a um acordo salarial com Luiz Henrique e convencer o atacante a permanecer no futebol europeu, mas em outro país.

Luiz Henrique em ação com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Cortes/Fotoarena/Folhapress)

Carreira de Luiz Henrique

Luiz Henrique é cria de Xerém e estreou no profissional do Fluminense aos 18 anos, em agosto de 2020. Ponta-direita, canhoto e habilidoso, ganhou espaço rapidamente e disputou 28 partidas naquela temporada, sendo 15 como titular, com dois gols marcados.

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O atacante se firmou como um dos principais jogadores do Fluminense nos dois anos seguintes e despertou o interesse do mercado europeu. Em agosto de 2022, o Real Betis pagou 8 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) para contratá-lo, em uma negociação que poderia chegar a 13 milhões de euros (R$ 71,5 milhões) com o cumprimento de metas.

Na Espanha, Luiz Henrique chegou com prestígio e conquistou espaço rapidamente. O atacante ganhou uma vaga entre os titulares já em seu terceiro jogo e terminou a temporada com 43 partidas, sendo 27 como titular, sob o comando do técnico Manuel Pellegrini.

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Na temporada 2023/24, porém, Luiz Henrique passou a ser menos utilizado e entrou na lista de jogadores negociáveis do clube espanhol. Ao todo, disputou 60 partidas pelo Betis, com quatro gols e nove assistências.

Luiz Henrique disputou 55 jogos pelo Botafogo, sendo 50 como titular, com 12 gols e cinco assistências. O atacante teve média de uma participação em gol a cada 229 minutos, além de registrar 47 passes decisivos e 131 dribles certos em 215 tentativas.

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O jogador venceu 334 duelos, sofreu 88 faltas e quatro pênaltis. No período, conquistou dois títulos, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e teve nota média de 7,10 no Sofascore.

Luiz Henrique também foi convocado para a Copa do Mundo de 2026 pelo técnico Carlo Ancelotti. O atacante, porém, não entrou em campo durante a competição.

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Números de Luiz Henrique na carreira

Fluminense: 120 jogos | 14 gols | 14 assistencias Real Betis: 64 jogos | 4 gols | 10 assistencias Botafogo: 55 jogos | 12 gols | 6 assistencias Zenit: 54 jogos | 8 gols | 7 assistencias Brasil: 16 jogos | 2 gols | 3 assistencias

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