Luiz Henrique é mais um capítulo das difíceis negociações entre Flamengo e Zenit Negociação por atacante repete cenário de impasses vividos pelo Rubro-Negro no passado

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O fim das negociações por Luiz Henrique representa mais um capítulo de uma relação marcada por dificuldades entre Flamengo e Zenit no mercado da bola. O staff do atacante confirmou nesta sexta-feira (7) que as tratativas foram encerradas sem acordo, depois de os clubes não conseguirem chegar a um entendimento sobre os valores da transferência.

O Zenit havia estabelecido uma pedida de 30 milhões de euros fixos (cerca de R$ 177 milhões), além de outros 5 milhões de euros em bônus. Embora os russos tenham aceitado flexibilizar o prazo de pagamento, permitindo o parcelamento do valor fixo em até três anos, não houve avanço na redução da quantia.

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O Flamengo considerava a pedida acima do limite estabelecido internamente e não chegou a formalizar uma proposta nesses termos. A diretoria rubro-negra também adotou uma postura de cautela ao longo das conversas, evitando elevar os valores para tentar concluir a contratação.

Um dos agentes de Luiz Henrique esteve nesta sexta-feira (7) no Ninho do Urubu e se reuniu com José Boto. Antes do encerramento das tratativas, o diretor de futebol já havia sinalizado que o Flamengo não pretendia "esticar a corda" pela contratação.

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O desfecho repete um cenário já conhecido pelo Rubro-Negro em negociações com o Zenit: o clube carioca demonstra interesse, enquanto os russos mantêm uma posição firme em relação aos valores.

Wendel foi outro negócio que não avançou

A dificuldade na negociação por Luiz Henrique não é novidade. Em 2022, o Flamengo tentou contratar Wendel por empréstimo, mas o Zenit recusou a proposta.

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No ano seguinte, o Rubro-Negro voltou a procurar o volante, desta vez com uma oferta de 16 milhões de euros pela contratação definitiva. Mesmo com o desejo do jogador de deixar o clube russo e quatro propostas apresentadas pelo Flamengo, o acordo não saiu.

O episódio evidenciou a dificuldade de negociar com o Zenit quando o clube não considera o valor oferecido suficiente para abrir mão de um jogador.

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Claudinho também ficou pelo caminho

Claudinho foi outro jogador que esteve no centro de uma longa negociação entre os clubes. O Flamengo tentou contratar o meia-atacante em 2023 e 2024, chegando a apresentar propostas próximas de 18 milhões de euros.

O Zenit, porém, trabalhava com uma avaliação superior e chegou a pedir 25 milhões de euros pelo jogador. Apesar do interesse de Claudinho em se transferir para o futebol brasileiro e de momentos em que as conversas pareceram próximas de um acordo, a negociação não foi concluída.

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Assim como aconteceu agora com Luiz Henrique, a diferença entre a avaliação do Flamengo e a exigência do Zenit acabou sendo determinante.

Gerson mostra que a relação também pode funcionar

A relação entre os clubes, entretanto, também teve um desfecho favorável ao Zenit. Em 2025, o clube russo demonstrou interesse em Gerson, enquanto o Flamengo não tinha intenção de negociar o volante.

Diante da resistência rubro-negra, o Zenit optou por pagar a multa rescisória de 25 milhões de euros à vista e concretizou a contratação.

O episódio mostrou uma diferença importante entre as negociações: quando existe uma cláusula que permite a saída e o Zenit decide avançar, o clube russo tem poder financeiro para executar a operação sem depender de uma longa negociação com o Flamengo.

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Luiz Henrique em campo pelo Zenit (Foto: Divulgação/Zenit)

Um histórico de posições firmes

Os episódios envolvendo Wendel, Claudinho, Gerson e agora Luiz Henrique ajudam a explicar por que as negociações entre Flamengo e Zenit costumam ganhar capítulos longos.

Nos casos em que o clube russo não tem interesse em vender por determinado valor, a margem para negociação se torna pequena. Foi justamente o que aconteceu com Luiz Henrique: mesmo com a flexibilização do prazo de pagamento, o Zenit não reduziu a pedida considerada alta pelo Flamengo.

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Com o encerramento das tratativas pelo atacante, o Rubro-Negro terá de buscar outras opções no mercado. Para o Zenit, fica mais um capítulo de uma relação em que, até agora, as partes raramente conseguiram encontrar um ponto de equilíbrio para concluir uma transferência.

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