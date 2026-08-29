Richarlison pediu para deixar o Tottenham, diz técnico
Atacante brasileiro tem contrato até junho de 2027 com o clube inglês
Os dias de Richarlison no Tottenham parecem estar chegando ao fim. Depois de o brasileiro sequer ter sido relacionado para a derrota por 2 a 0 para o Newcastle, neste sábado, pela segunda rodada da Premier League, o treinador Roberto De Zerbi revelou que o atacante é um dos que pediram para deixar o clube. E a janela de transferências termina na segunda-feira, dia 31.
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De acordo com o treinador, Richarlison, de 29 anos, que tem contrato até junho de 2027, 'pediu muitas vezes para sair'. Kevin Danso e Pepe Matar Sarr também teriam sinalizado o desejo de deixar o time.
- Eu amo esses jogadores e são ótimas pessoas. Tenho uma ótima relação com eles, mas, se querem sair, precisam trazer uma solução econômica para o clube. Aí, sim, eles podem sair e encontraremos outros jogadores - contou o técnico italiano.
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Na estreia do Tottenham na Premier League, contra o Brentford, há sete dias, Richarlison só foi a campo aos 23 minutos do segundo tempo. Já diante do Charlton, pela Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira, o brasileiro foi relacionado, mas não saiu do banco de reservas.
Richarlison está na quinta temporada na Premier League
Revelado pelo Fluminense, Richarlison deixou o clube das Laranjeiras em 2017. Desde então, o atacante estreou na Premier League no Watford, onde atuou por uma temporada. Depois, jogou quatro temporadas pelo Everton, por quatro, antes de se transferir para o Tottenham.
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