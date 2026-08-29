Botafogo terá retornos importantes para o clássico com o Flamengo
Danilo está recuperado de lesão, e Arthur Cabral volta de suspensão
O Botafogo pode contar com retornos importantes para o clássico com o Flamengo neste domingo (30), às 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. Ausentes na derrota por 3 a 2 para o Athletico-PR no início da semana, o volante Danilo e o atacante Arthur Cabral devem iniciar a partida no Maracanã.
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Danilo ficou de fora do jogo de segunda-feira (24) por causa de dores musculares. O volante está recuperado, retoma a posição e deve formar o meio-campo no clássico ao lado de Cristian Medina, Huguinho e Montoro.
Arthur Cabral, por sua vez, retorna de suspensão automática. O atacante havia sido expulso no final da derrota por 1 a 0 para o Vitória, pela 23ª rodada, e por isso não pôde atuar contra os paranaenses. Diante do Flamengo, o jogador tentará quebrar um jejum de nove jogos sem marcar, que perdura desde maio.
Reforço anunciado nesta semana e já regularizado junto à CBF, o atacante Tiquinho Soares precisa recuperar ritmo de jogo e por isso fica fora do clássico.
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Assim, a provável escalação do Botafogo para encarar o Flamengo no Maracanã tem Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina, Danilo e Álvaro Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral.
Sem vencer há três partidas no Brasileirão Série A, o Botafogo começou a rodada na 11ª colocação e precisa pontuar neste domingo. O time está 11 pontos abaixo do G-4, e seis acima da zona de rebaixamento.
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