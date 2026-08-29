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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (29/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 06:00
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Andrés Gómez gritando com a camisa do Vasco
Andres Gomez, do Vasco, comemora seu gol durante partida contra o Vitoria em Sao Januario pela Copa Do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O sábado (29) será movimentado para os fãs de futebol, com jogos por diversas competições no Brasil e no exterior. Os destaques da programação ficam por conta dos duelos entre Vasco e Cruzeiro e São Paulo e Bragantino, além dos principais campeonatos europeus.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 29 de agosto de 2026):

Campeonato Inglês

8h30 – Liverpool x Nottingham Forest – CazéTV e Disney+
11h – Bournemouth x Everton – ESPN e Disney+
13h30 – Tottenham x Newcastle – ESPN e Disney+

Campeonato Russo

9h – Fakel x Zenit – XSports e BandSports
14h – Lokomotiv Moscou x Dynamo Moscou – XSports e GOAT Brasil (YouTube)

Campeonato Alemão

10h30 – Elversberg x Bayer Leverkusen – CazéTV e OneFootball
10h30 – Köln x Hoffenheim – GOAT e OneFootball
10h30 – Union Berlim x Eintracht Frankfurt – GOAT e OneFootball
10h30 – Mainz x Paderborn – SportyNet e OneFootball
11h – RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach – XSports, SporTV e GOAT
13h30 – Borussia Dortmund x Hamburgo – CazéTV e XSports

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Campeonato Espanhol

12h – Levante x Real Betis – CazéTV
14h – Real Sociedad x Espanyol – CazéTV
16h30 – Sevilla x Atlético de Madrid – CazéTV

Campeonato Francês

12h15 – Strasbourg x Lens – CazéTV
16h – Lyon x Le Havre – XSports e CazéTV
16h – Auxerre x Angers – CazéTV
16h – Brest x Toulouse – CazéTV
16h – Lorient x Troyes – CazéTV

Campeonato Saudita

13h05 – Al-Kholood x Al-Ahli – GOAT e BandSports
15h – Al-Fateh x Al-Ittihad – GOAT e BandSports

Matheus Gonçalves em ação pelo Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)
Matheus Gonçalves em ação pelo Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

Campeonato Italiano

13h30 – Fiorentina x Frosinone – ESPN 4, ESPN (YouTube) e Disney+
13h30 – Monza x Udinese – Disney+
13h30 – Sassuolo x Torino – Disney+
15h45 – Juventus x Parma – ESPN e Disney+

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Campeonato Português

14h – Académico Viseu x Porto – NSports (YouTube) e Disney+

Campeonato Uruguaio

11h – Racing-URU x Albion – Disney+
14h – Juventud-URU x Deportivo Maldonado – Disney+
17h – Boston River x Cerro-URU – Disney+
20h – Defensor x Montevideo City – Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Brasileiro - Feminino

16h30 – Flamengo x Ferroviária – TV Globo (RJ), SporTV 2, TV Brasil, GE TV (YouTube e Globoplay) e UOL Esporte (YouTube)
16h30 – Grêmio x São Paulo – TV Globo (RS e SP) e SporTV

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Campeonato Paulista

18h – União São João x Bandeirante – XSports

Campeonato Brasileiro – Série A

18h30 – Atlético-MG x Vitória – Premiere
20h – São Paulo x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere
21h20 – Vasco x Cruzeiro – Record, Premiere e CazéTV

Campeonato Brasileiro – Série B

18h30 – Botafogo-SP x Cuiabá – ESPN e Disney+

MLS

17h30 – Seattle Sounders x Chicago Fire – Apple TV+
20h30 – Atlanta United x Charlotte FC – Apple TV+
20h30 – Columbus Crew x New England Revolution – Apple TV+
20h30 – DC United x LAFC – Apple TV+
20h30 – Inter Miami x Montreal – Apple TV+
20h30 – New York Red Bulls x Philadelphia Union – Apple TV+
20h30 – Toronto FC x New York City – Apple TV+
21h30 – Houston Dynamo x San Jose Earthquakes – Apple TV+
21h30 – Minnesota United x Orlando City – Apple TV+
21h30 – Nashville x Cincinnati – Apple TV+
21h30 – Sporting Kansas City x Vancouver Whitecaps – Apple TV+
22h30 – Colorado Rapids x Real Salt Lake – Apple TV+
23h30 – Portland Timbers x Austin FC – Apple TV+
23h30 – San Diego x LA Galaxy – Apple TV+

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Campeonato Argentino

21h30 – Talleres Córdoba x Central Córdoba – Disney+

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