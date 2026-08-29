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Roma sonda situação de Keny Arroyo, atacante do Cruzeiro

O atacante já esteve na mira do futebol russo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/08/2026 12:01
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Arroyo conduz bola no Mineirão
Arroyo conduz bola no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Destaque recente da equipe do Cruzeiro, o atacante Keny Arroyo segue atraindo o interesse do mercado europeu. Os novos interessados vêm do futebol italiano.

Segundo apuração do Lance!, a Roma sondou a situação do camisa 99 da Raposa. A equipe buscou entender as condições para uma possível negociação.

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Vale lembrar que, algumas semanas atrás, o Lance! noticiou o interesse do Krasnodar, da Rússia, que também fez uma sondagem pelo atleta.

➡️Clube russo faz sondagem por Keny Arroyo, atacante do Cruzeiro

No entanto, até mesmo por conta de o atacante estar vivendo grande fase, o Cruzeiro não tema intenção de negocia-lo.

Arroyo finaliza jogada
Arroyo finaliza jogada (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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A informação da sondagem da Roma por Arroyo foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pela reportagem do Lance!.

Keny Arroyo no Cruzeiro

O atacante Keny Arroyo chegou ao Cruzeiro em setembro de 2025. A Raposa investiu cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50,8 milhões na cotação da época).

Desde então, ele assumiu a titularidade do time mineiro e se valorizou no mercado. Segundo o Transfermarkt, o equatoriano é avaliado em cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões na cotação atual).

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Atualmente, Arroyo soma 55 partidas oficiais com o uniforme celeste. Nesse período, marcou 11 gols, deu quatro assistências e conquistou o título do Campeonato Mineiro. Nesta temporada, entrou em campo 40 vezes, marcou sete gols e deu três assistências.

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