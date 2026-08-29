Ancelotti vai à Europa de olho na próxima convocação da Seleção Treinador acompanha jogos na França e Inglaterra neste final de semana

O técnico Carlo Ancelotti está na Europa fazendo observações em meio à definição da convocação da Seleção Brasileira para a "superdata" Fifa, que acontecerá entre 21 de setembro e 6 de outubro e terá jogos na Austrália e na Índia.

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Ancelotti se reuniu com integrantes da comissão técnica que vivem na Europa e esteve nessa sexta-feira (28) no Stade Pierre-Mauroy, em Lille, para assistir ao empate por 2 a 2 entre Lille e PSG, pela segunda rodada do Campeonato Francês. O auxiliar-técnico da Seleção Paul Clément acompanhou o treinador.

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O Lille é treinado por Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti. Ex-treinador do Botafogo, Davide foi por muito tempo auxiliar do pai, inclusive durante a Copa do Mundo deste ano.

Neste final de semana, Ancelotti acompanhá duas partidas da Premier League. No sábado, ele assiste Tottenham x Newcastle, e no domingo estará no Stamford Bridge para Chelsea x Brighton.

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— Esses dias na Europa são importantes para o nosso trabalho pensando nos próximos compromissos da Seleção. Estamos acompanhando o início das principais ligas europeias e queremos aproveitar para observar os jogadores brasileiros de perto, acompanhar o momento de cada um em seus clubes e manter um contato próximo com eles e com suas equipes — declarou Ancelotti.

A convocação da Seleção para os dois amistosos com a Austrália e a partida com a Índia está prevista para acontecer na segunda semana de setembro. O Brasil enfrentará os australianos em 25 e 29 de setembro, e a Índia em 3 de outubro.

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Carlo Ancelotti acompanhou jogo do Lille, treinado pelo filho Davide Ancelotti (Foto: Sameer Al-Doumy/AFP)

— Já estamos trabalhando na próxima convocação, e esses jogos nos permitem ter mais informações e avaliar o momento de cada jogador. Acompanhamos muitos atletas todas as semanas, mas, sempre que temos a oportunidade, consideramos importante estar presentes nos estádios e observar de perto a evolução de cada um. Temos pela frente os amistosos de setembro e queremos chegar a essa convocação com o máximo de informações possível. Seguimos construindo a nossa equipe, e cada oportunidade de estar perto dos jogadores faz parte desse processo — acrescentou o treinador.

As observações de possíveis convocados para a Seleção também foram intensificadas no Brasil. Neste domingo, integrantes da comissão técnica estarão nos jogos Athletico-PR x Fluminense, Flamengo x Botafogo e Corinthians x Santos.

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