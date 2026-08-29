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Palmeiras anuncia saída de goleiro para clube europeu

Jogador deixa o Verdão após passagem vitoriosa pelas categorias de base

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/08/2026 13:52
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Kaique em treino pelo Palmeiras
Kaique deixa o Palmeiras e seguirá carreira no futebol europeu (Foto: Divulgação/Palmeiras)

O Palmeiras oficializou, neste sábado (29), a saída do goleiro Kaique, de 23 anos. O jogador está de malas prontas para o Sporting, de Portugal, que acertou a contratação em definitivo. O Alviverde receberá 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 24 milhões) pela negociação.

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Kaique não foi relacionado para a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, pelo Brasileirão, nem para a vitória diante do Santos, pela Copa do Brasil. Liberado pelo Palmeiras, o goleiro viajou para Portugal, onde realizou exames médicos antes de ser anunciado oficialmente pelo novo clube.

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Terceiro goleiro do Palmeiras, Kaique estava atrás de Carlos Miguel, titular da equipe, e Marcelo Lomba na hierarquia da posição.

Com a saída do jogador, o Palmeiras acertou a contratação de Bruno Bertinato, que estava na Portuguesa. O goleiro chega por empréstimo de seis meses, com contrato válido até o fim da temporada.

Bruno Bertinato durante anúncio no Palmeiras
Bruno Bertinato foi anunciado como goleiro do Palmeiras para vaga de Kaique (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Carreira de Kaique pelo Palmeiras

Pelo Palmeiras, o goleiro também chegou a ser emprestado ao Farense e ao Nacional, ambos de Portugal. O jogador chegou ao clube paulista em 2021 e iniciou sua trajetória nas categorias de base, passando pelo Sub-17 e pelo Sub-20.

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No Palmeiras sub-20, o goleiro conquistou títulos importantes. Entre eles estão a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Brasileiro Sub-20, ambos em 2022, além da Copa do Brasil sub-20, também em 2022. No Campeonato Paulista Sub-20, foi campeão em 2021, 2022 e 2023.

As boas atuações pelo Palmeiras também renderam convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira. Em 2023, o goleiro integrou a equipe campeã do Campeonato Sul-Americano Sub-20.

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