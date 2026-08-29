Santos avança e fica otimista pelo retorno de Emerson Palmieri Peixe conta com desejo do jogador e crise financeira no Olympique de Marseille concluir negociação

O Santos negocia a contratação do lateral-esquerdo Emerson Palmieri, do Olympique de Marseille, para a sequência da temporada. Nas últimas horas, o Peixe passou a lidar com otimismo pelo retorno do jogador. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Lucas Musetti e confirmada pelo Lance!.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Emerson Palmieri, de 32 anos, tem contrato com o clube francês até junho de 2027. O Santos espera que o estafe do jogador consiga negociar uma saída amigável com o Olympique de Marseille, que atravessa uma grave crise financeira.

continua após a publicidade

O Santos está ciente de que clubes do futebol europeu monitoram o jogador, como Juventus e Fiorentina, mas conta com o desejo do atleta de retornar ao clube. Emerson Palmieri tem residência em Santos e mantém uma relação próxima com o Peixe, inclusive visitando o clube, como aconteceu em 2021 e 2025.

Cabe ressaltar que o lateral esteve em campo recentemente pelo Olympique de Marseille. No dia 21 de agosto, foi titular e disputou os 90 minutos da vitória sobre o Strasbourg, pelo Campeonato Francês, por 4 a 0.

continua após a publicidade

Emerson Palmieri disputou 34 jogos e marcou três gols pelo Santos em sua primeira passagem (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Carreira de Emerson Palmieri

Revelado pelo Santos, Emerson Palmieri teve suas primeiras oportunidades nas categorias de base do clube no futsal. O lateral estreou como profissional em 2011, aos 16 anos, e permaneceu na equipe até 2014. Ao todo, disputou 34 partidas e marcou três gols pelo Peixe.

Durante sua passagem pela Vila Belmiro, fez parte do elenco campeão paulista em 2011 e 2012. Em 2017, conseguiu a cidadania italiana e passou a defender a seleção do país europeu.

continua após a publicidade

Na Europa, Emerson Palmieri construiu uma trajetória de destaque. O jogador passou por Palermo, Roma, Chelsea, Lyon e West Ham antes de chegar ao Olympique de Marseille.

Pelo Chelsea, conquistou a Liga Europa na temporada 2018/19, sendo titular na vitória por 4 a 1 sobre o Arsenal, na decisão disputada em Baku, no Azerbaijão. Em 2021, também pelo clube inglês, foi campeão da Champions League, na vitória sobre o Manchester City.

continua após a publicidade

No mesmo ano, Emerson Palmieri fez parte da campanha da Itália no título da Eurocopa. A seleção italiana derrotou a Inglaterra nos pênaltis na decisão, disputada no estádio de Wembley.

Em 2023, pelo West Ham, o lateral conquistou a Liga da Conferência. A equipe inglesa venceu a Fiorentina por 2 a 1 na final, e Emerson passou a ser o primeiro jogador da história a conquistar a Champions League, a Liga Europa, a Liga da Conferência e a Eurocopa.

continua após a publicidade

Números de Emerson Palmieri na carreira

Santos: 33 jogos | 3 gols | 4 assistências Palermo: 9 jogos | 0 gols | 0 assistências Roma: 47 jogos | 2 gols | 1 assistência Chelsea: 71 jogos | 2 gols | 5 assistências Lyon: 36 jogos | 1 gol | 2 assistências West Ham United: 113 jogos | 5 gols | 6 assistências Olympique Marselha: 38 jogos | 0 gols | 3 assistências Itália: 29 jogos | 0 gols | 3 assistências

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.