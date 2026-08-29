Ex-Flamengo e Palmeiras decide e é destaque no Campeonato Saudita; veja os gols
Lázaro marcou duas vezes na vitória do Al Fahya por 3 a 2
O atacante Lázaro, que começou a carreira profissional no Flamengo e teve passagem pelo Palmeiras, marcou dois gols na vitória do Al Fayha por 3 a 2 sobre o Abha, pela 4ª rodada da Liga Saudita. Foi a primeira vitória do time treinado por Fábio Carille na competição.
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Lázaro marcou os dois primeiros gols do jogo. Primeiro driblando um marcador e batendo forte; depois, aproveitando rebote deixado pelo goleiro e apenas empurrando para a rede.
O jogador de 24 anos iniciou nas categorias de base do Flamengo e ganhou projeção em 2019, quando integrou a Seleção Brasileira Sub-17 que conquistou a Copa do Mundo daquele ano, disputada no Brasil. O elenco contava também com Kaio Jorge, hoje no Cruzeiro.
Lázaro jogou 62 partidas pelo Flamengo antes de ser negociado com o Almería, da Espanha, em 2022. Em 2024, ela foi emprestado ao Palmeiras e, na temporada passada, se transferiu para o Al Najma, da Arábia Saudita. Agora, disputa o campeonato árabe pelo Al Fayha.
— Fico muito feliz em poder ajudar a equipe com esses dois gols. Sabemos da importância desse resultado para o clube e para a torcida, que nos apoiou desde o começo. É um início importante para mim também, mas sabemos que a temporada é longa. Vamos seguir treinando e nos dedicando para dar sequência a esse bom momento e conquistar nossos objetivos — declarou Lázaro.
Com a vitória, o Al Fayha subiu duas posições e agora ocupa a décima colocação do Campeonato Saudita, com quatro pontos. A liderança é do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, que venceu o Al Tawoon por 2 a 1 e somou todos os 12 pontos nos quatro jogos que disputou.
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