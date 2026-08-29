Filipe Luís sobre início de trabalho no Monaco: 'Não estava feliz' Ex-treinador do Flamengo tem 100% de aproveitamento após três jogos

Técnico do Monaco, Filipe Luís foi sincero sobre a impressão que teve do elenco em sua chegada no clube francês. Em coletiva, o ex-treinador do Flamengo abordou a questão da mudança de mentalidade desde o seu ingresso na equipe.

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- Quando cheguei aqui, não estava feliz com a situação. O que vejo agora é que jogamos mais como um time; essa é a grande diferença em comparação com quando comecei. Todos realmente querem defender e proteger nosso gol. É esse tipo de detalhe que eu adoro. Como eu disse, alguns jogadores já evoluíram. Outros são jovens, então precisamos trabalhar mais individualmente para ajudá-los a progredir. Todas essas mudanças se devem ao fato de eu praticar um estilo de futebol diferente dos meus antecessores; não é melhor nem pior, é apenas diferente, e isso faz parte do processo.

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Em seu início como treinador do Monaco, Filipe Luís tem 100% de aproveitamento com três vitórias em três partidas. O comandante conquistou uma vaga na fase principal da Conference League e estrou com triunfo na Ligue 1 diante do Le Havre.

Neste domingo (30), Filipe Luís tem um teste complicado diante do Olympique Marseille, pela 2ª rodada do Campeonato Francês. O treinador espera conquistar sua segunda vitória com o Monaco no torneio e brigar pela liderança da Ligue 1.

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