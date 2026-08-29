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Cruzeiro recusa investida europeia por Felipe Morais

O jovem de 18 anos tem ganhado oportunidades com Artur Jorge

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/08/2026 12:35
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Felipe Morais na NQA
Felipe Morais na Neo Química Arena (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Uma das joias do Cruzeiro, Felipe Morais tem despertado interesse do futebol europeu. Depois dos rumores no início do ano envolvendo o Chelsea, o Shakhtar Donetsk fez uma proposta oficial pelo atleta.

Neste sábado (29), o meio-campista completa 18 anos e poderá assinar contrato com qualquer equipe. Nesse cenário, os ucranianos ofereceram 12,5 milhões de euros (R$ 75,3 milhões) fixos, além de 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) em metas.

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No entanto, a investida do Shakhtar Donetsk foi recusada pela diretoria do Cruzeiro. O atleta é visto na Toca da Raposa como um grande ativo que pode valorizar.

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O Lance! também apurou que Felipe Morais segue focado no trabalho no Cruzeiro, enquanto seu staff não tem pressa para encontrar uma negociação com o futebol europeu.

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Felipe Morais comemora gol do Cruzeiro
Felipe Morais comemora gol do Cruzeiro (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

A informação da proposta recusada pela Raposa foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

Quem é Felipe Morais, joia do Cruzeiro?

Uma das grandes apostas do Cruzeiro, Felipe Morais se profissionalizou nesta temporada e renovou seu contrato profissional com a equipe há cinco meses. Com vínculo até 2029, ele marcou seu primeiro gol pela equipe no amistoso contra o Defensor-URU.

Nascido em 2008, o meio-campista de apenas 17 anos ganhou seu espaço na categoria Sub-20 em 2025. Ele chegou ao Cabuloso em 2022, para o Sub-15. Em 2024, passou a figurar nas duas faixas de idade acima e foi relacionado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.

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Na última temporada, Felipe Morais foi destaque com outra camisa, a da Seleção Brasileira. Ele participou dos oito jogos da campanha do Brasil na Copa do Mundo Sub-17, que ficou com a quarta posição. O meia marcou dois gols na competição.

Recentemente, em novembro de 2025, ainda durante a disputa do Mundial Sub-17, surgiu a informação de que o Chelsea já monitora o crescimento do jogador no Cruzeiro. Na época, nenhuma proposta oficial chegou aos mineiros. Entretanto, se quiserem tirar o jovem da Toca da Raposa, os ingleses terão que investir pesado, já que sua multa é de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 647 milhões na cotação atual).

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