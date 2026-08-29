Cruzeiro recusa investida europeia por Felipe Morais
O jovem de 18 anos tem ganhado oportunidades com Artur Jorge
Uma das joias do Cruzeiro, Felipe Morais tem despertado interesse do futebol europeu. Depois dos rumores no início do ano envolvendo o Chelsea, o Shakhtar Donetsk fez uma proposta oficial pelo atleta.
Neste sábado (29), o meio-campista completa 18 anos e poderá assinar contrato com qualquer equipe. Nesse cenário, os ucranianos ofereceram 12,5 milhões de euros (R$ 75,3 milhões) fixos, além de 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) em metas.
No entanto, a investida do Shakhtar Donetsk foi recusada pela diretoria do Cruzeiro. O atleta é visto na Toca da Raposa como um grande ativo que pode valorizar.
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O Lance! também apurou que Felipe Morais segue focado no trabalho no Cruzeiro, enquanto seu staff não tem pressa para encontrar uma negociação com o futebol europeu.
A informação da proposta recusada pela Raposa foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.
Quem é Felipe Morais, joia do Cruzeiro?
Uma das grandes apostas do Cruzeiro, Felipe Morais se profissionalizou nesta temporada e renovou seu contrato profissional com a equipe há cinco meses. Com vínculo até 2029, ele marcou seu primeiro gol pela equipe no amistoso contra o Defensor-URU.
Nascido em 2008, o meio-campista de apenas 17 anos ganhou seu espaço na categoria Sub-20 em 2025. Ele chegou ao Cabuloso em 2022, para o Sub-15. Em 2024, passou a figurar nas duas faixas de idade acima e foi relacionado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.
Na última temporada, Felipe Morais foi destaque com outra camisa, a da Seleção Brasileira. Ele participou dos oito jogos da campanha do Brasil na Copa do Mundo Sub-17, que ficou com a quarta posição. O meia marcou dois gols na competição.
Recentemente, em novembro de 2025, ainda durante a disputa do Mundial Sub-17, surgiu a informação de que o Chelsea já monitora o crescimento do jogador no Cruzeiro. Na época, nenhuma proposta oficial chegou aos mineiros. Entretanto, se quiserem tirar o jovem da Toca da Raposa, os ingleses terão que investir pesado, já que sua multa é de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 647 milhões na cotação atual).
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