Vasco tem interesse em Alan Lescano, do Argentinos Juniors Meia do Argentinos Juniors é visto como opção para atuar como terceiro homem de meio-campo

O Vasco tem interesse em Alan Lescano, meia do Argentinos Juniors, para reforçar o setor de meio-campo na reta final da temporada. A informação foi publicada pelo canal Atenção Vascaínos! e confirmada pelo Lance!. O argentino aparece como uma alternativa após a negociação por Nelson Deossa ficar distante e pode chegar ao Cruz-Maltino para exercer a função de terceiro homem do meio-campo.

Lescano, de 24 anos, tem características para atuar em diferentes posições no setor. No início da carreira, o argentino chegou a desempenhar uma função mais recuada, como camisa 8, mas atualmente atua mais próximo da posição de 10, com maior liberdade para participar da criação das jogadas.

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A versatilidade é justamente um dos pontos que chamam a atenção do Vasco. A avaliação é de que o jogador poderia oferecer uma alternativa diferente para o meio-campo e assumir uma função importante na equipe.

Vasco precisa de liberação do empréstimo DIP

Apesar do interesse, o Vasco ainda precisa superar um obstáculo financeiro para avançar na negociação. Diferentemente do que aconteceu na contratação de Bruno Duarte, que foi viabilizada por meio de uma engenharia financeira, uma operação por Lescano não poderia seguir o mesmo modelo.

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O meia do Argentinos Juniors é considerado um jogador mais valorizado, o que torna necessária uma estrutura financeira diferente para que o Vasco consiga concretizar a negociação.

A reportagem do Lance! também apurou que o avanço da operação depende da aprovação do empréstimo DIP de R$ 150 milhões, que atualmente ainda aguarda uma definição na Justiça.

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A liberação dos recursos é considerada importante para que o Vasco consiga organizar as contas e realizar movimentos na reta final da janela de transferências. O clube, portanto, mantém o interesse em Lescano, mas a contratação ainda está condicionada ao cenário financeiro.

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Quem é Alan Lescano?

Revelado nas categorias de base do Gimnasia y Esgrima La Plata, Lescano assinou seu primeiro contrato profissional em abril de 2022. Pouco depois, em 30 de abril, fez sua estreia pela equipe principal na goleada por 6 a 0 sobre o Patronato.

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O primeiro gol como profissional veio em fevereiro de 2023, em partida da Copa Argentina contra o Excursionistas. No mesmo ano, em julho, o meia deixou o Gimnasia e passou a defender o Argentinos Juniors, clube pelo qual vem se destacando no futebol argentino.

A temporada de 2024 foi a mais produtiva de Lescano em números. Segundo os dados apresentados pelo Sofascore, o meia disputou 45 partidas, marcou 12 gols e deu quatro assistências.

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Em 2025, foram 40 jogos, nove gols e cinco assistências. Já em 2026, até os dados apresentados no levantamento, Lescano soma 25 partidas, cinco gols e nenhuma assistência.

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Lescano em treino no Argentino Jrs (Foto: Reprodução/Instagram)

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