Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Al-Riyadh vence na Saudi Pro League, e Dulac celebra: 'Que venham mais'

Brasileiro evitou rebaixamento do clube na última temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 14:53
Favorite o Lance! no Google
Marcelo Dulac em ação no comando do Al-Riyadh, da Arábia Saudita
Marcelo Dulac em ação no comando do Al-Riyadh, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação)

Depois de evitar o rebaixamento do Al-Riyadh em campanha de recuperação na última temporada, o técnico brasileiro Maurício Dulac venceu a sua primeira partida na Saudi Pro League 2026/27. Nesta sexta, o Riyadh recebeu o Neom, e em casa, venceu por 1 a 0, gol de Teddy Okou, aos 16 minutos do segundo tempo.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Esta foi a primeira vitória do Al-Riyadh no Sauditão após quatro rodadas, depois de enfrentar dois dos principais times do país – Al-Nassr e o Al-Ettifaq. Dulac celebrou o triunfo e destacou a importância de fazer resultados positivos em casa.

continua após a publicidade

— É uma vitória muito importante pra nós por conta de todo contexto das primeiras rodadas. São três pontos que a gente contava, principalmente por ser em casa, diante da nossa torcida. Este resultado nos dá a estabilidade e a confiança necessárias para a sequência do campeonato. Que seja a primeira de muitas vitórias na temporada — disse Dulac.

O Al-Riyadh tem outro grande desafio pela frente já na próxima rodada. O time de Mauricio Dulac enfrenta o Al-Ahli, fora de casa, e o treinador brasileiro projetou o duelo diante de um time que está invicto na temporada até aqui.

continua após a publicidade

— Sabemos do tamanho do desafio que temos pela frente. Enfrentar o Al-Ahli é jogo que sempre exige o nosso limite máximo. É um time muito técnico, que joga com muita intensidade. Vamos nos preparar para a partida com muita atenção e confiando no trabalho que estamos construindo no dia a dia nos treinamentos e nos jogos — finalizou.

O jogo entre Al-Riyadh e Al-Ahli, pela 5ª rodada da Saudi Pro League, será na próxima sexta-feira, dia 4, às 15h (horário de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlo Ancelotti e Paul Clement acompanham jogo em Lille, na França

Seleção Brasileira

Ancelotti vai à Europa de olho na próxima convocação da Seleção

Há 55 minutos
Filipe Luís em coletiva de imprensa como treinador do Monaco

Futebol Internacional

Filipe Luís sobre início de trabalho no Monaco: 'Não estava feliz'

Há 59 minutos
Kaique em treino pelo Palmeiras

Palmeiras

Palmeiras anuncia saída de goleiro para clube europeu

Há 1 hora
Alan Lescano entrando em campo

Vasco

Vasco tem interesse em Alan Lescano, do Argentinos Juniors

Há 1 hora
Lázaro marcou os dois primeiros gols do jogo

Futebol Internacional

Ex-Flamengo e Palmeiras decide e é destaque no Campeonato Saudita; veja os gols

Há 1 hora
Róger Guedes comemora gol com a camisa do Corinthians

Corinthians

Róger Guedes revela contatos de Corinthians e Grêmio para retorno ao Brasil

Há 1 hora
Mais LANCE!
Felipe Morais na NQA

Cruzeiro recusa investida europeia por Felipe Morais

Arroyo conduz bola no Mineirão

Roma sonda situação de Keny Arroyo, atacante do Cruzeiro

Último vencedor da Bola de Ouro, Dembelé disputa semifinal da Copa contra Espanha (Foto: Franck Fife / AFP)

Mourinho questiona escolha do Bola de Ouro e diz: 'Não está no PSG'

Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos acerta empréstimo de Robinho Jr ao Genoa, da Itália

Frimpong e Ndoye disputam bola em Liverpool x Nottingham Forest, pela Premier League

Liverpool decepciona e empata com Nottingham Forest na Premier League

José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid

Mourinho atualiza situação de Endrick e cita Ancelotti

Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027

Uefa divulga calendário completo dos jogos da Champions League

Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo

PSG perde dois atacantes para clubes da Premier League

Matheus Saldanha comemora gol

Ex-Bahia, Matheus Saldanha projeta duelo com Cristiano Ronaldo na Champions da Ásia

Andrés Gómez gritando com a camisa do Vasco

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (29/08/2026)

Time do PSG reunido comemorando todos se abraçando

PSG reage no fim e empata com Lille com gol de Marquinhos

Julián Álvarez em ação no duelo entre Atlético de Madrid e Villarreal

Julián Álvarez retoma treinos no Atlético em meio a interesse do City

Gabriel Pereira com os braços abertos

Brasileiro marca e ajuda Copenhagen a avançar na Conference League