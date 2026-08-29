Al-Riyadh vence na Saudi Pro League, e Dulac celebra: 'Que venham mais' Brasileiro evitou rebaixamento do clube na última temporada

Depois de evitar o rebaixamento do Al-Riyadh em campanha de recuperação na última temporada, o técnico brasileiro Maurício Dulac venceu a sua primeira partida na Saudi Pro League 2026/27. Nesta sexta, o Riyadh recebeu o Neom, e em casa, venceu por 1 a 0, gol de Teddy Okou, aos 16 minutos do segundo tempo.

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Esta foi a primeira vitória do Al-Riyadh no Sauditão após quatro rodadas, depois de enfrentar dois dos principais times do país – Al-Nassr e o Al-Ettifaq. Dulac celebrou o triunfo e destacou a importância de fazer resultados positivos em casa.

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— É uma vitória muito importante pra nós por conta de todo contexto das primeiras rodadas. São três pontos que a gente contava, principalmente por ser em casa, diante da nossa torcida. Este resultado nos dá a estabilidade e a confiança necessárias para a sequência do campeonato. Que seja a primeira de muitas vitórias na temporada — disse Dulac.

O Al-Riyadh tem outro grande desafio pela frente já na próxima rodada. O time de Mauricio Dulac enfrenta o Al-Ahli, fora de casa, e o treinador brasileiro projetou o duelo diante de um time que está invicto na temporada até aqui.

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— Sabemos do tamanho do desafio que temos pela frente. Enfrentar o Al-Ahli é jogo que sempre exige o nosso limite máximo. É um time muito técnico, que joga com muita intensidade. Vamos nos preparar para a partida com muita atenção e confiando no trabalho que estamos construindo no dia a dia nos treinamentos e nos jogos — finalizou.

O jogo entre Al-Riyadh e Al-Ahli, pela 5ª rodada da Saudi Pro League, será na próxima sexta-feira, dia 4, às 15h (horário de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah.

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