Santos acerta empréstimo de Robinho Jr ao Genoa, da Itália Jovem de 18 anos disputará sua primeira temporada na Europa

O Santos acertou o empréstimo com opção de compra de Robinho Jr ao Genoa, da Itália, que disputará a temporada europeia. Durante as negociações, o Peixe negou uma primeira investida, mas o clube interessado fez uma contraproposta e aceitou pagar o salário integral do jovem.

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A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela reportagem do Lance!.

A questão salarial era o principal entrave que impedia a ida de Robinho Jr ao Genoa, mas o atacante já está na Itália para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. A expectativa é de que o brasileiro inicie os treinos na próxima semana.

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Na atual temporada com o Santos, Robinho Jr foi utilizado em 12 partidas entre jogos do Brasileirão, Copa Sul-Americana e Campeonato Paulista. Após subir ao profissional em 2025, o atleta viverá sua primeira experiência no Velho Continente aos 18 anos de idade.

No fim da temporada europeia, o Genoa terá a opção de exercer a compra em definitivo de Robinho Jr ou não. Caso o clube italiano não se interesse em contar com os serviços do jogador, o atleta retornará ao Santos.

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