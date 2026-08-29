Ex-Bahia, Matheus Saldanha projeta duelo com Cristiano Ronaldo na Champions da Ásia Atacante do Al Wasl enfrentará o Al Nassr pela terceira rodada da competição e vê possível encontro com astro português como momento especial na carreira

Matheus Saldanha vive a expectativa de uma temporada especial nos Emirados Árabes. Aos 26 anos, o atacante, revelado pelo Bahia, disputará a Liga dos Campeões da Ásia pelo Al Wasl e poderá ter pela frente um dos maiores jogadores da história do futebol: Cristiano Ronaldo, do Al Nassr.

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As equipes se enfrentam no dia 26 de outubro, pela terceira rodada da fase de grupos da competição. Para Saldanha, a possibilidade de dividir o campo com o astro português representa um momento marcante na carreira.

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— Sem dúvida. Seria muito especial. Cristiano Ronaldo é uma referência mundial, um jogador que marcou uma geração e que todos nós, jogadores de futebol, crescemos acompanhando. Enfrentá-lo em uma competição como a Champions da Ásia seria um daqueles momentos que ficam para a carreira — afirmou o atacante.

Apesar da admiração pelo português, Saldanha sabe que o possível encontro ficará de lado quando a bola rolar. O objetivo, segundo ele, será competir e ajudar o Al Wasl a conquistar a vitória.

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— Quando a bola rolar, ele estará defendendo o lado dele e eu estarei defendendo o meu. Vou respeitar muito a história dele, mas dentro de campo quero competir, mostrar o meu futebol e ajudar o Al Wasl a vencer. É para viver noites assim que a gente trabalha todos os dias — completou.

Nova fase nos Emirados Árabes

A passagem pelo futebol dos Emirados Árabes representa uma nova etapa na carreira de Saldanha. O atacante avalia que a experiência em outro país e o contato com uma nova cultura contribuíram para seu amadurecimento profissional e pessoal.

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— Vir para os Emirados foi um passo importante na minha carreira, principalmente pela oportunidade de jogar em um ambiente novo, conhecer uma cultura diferente e enfrentar jogadores e equipes de alto nível. Sinto que amadureci muito, dentro e fora de campo — disse.

Depois de passar por diferentes países ao longo da carreira, Saldanha vê a atual temporada como uma oportunidade para dar um novo passo e transformar a experiência acumulada em resultados dentro de campo.

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— Acredito que esta temporada pode, sim, ser um divisor de águas. Estou vivendo um momento em que quero transformar todo o trabalho que venho fazendo em grandes performances, títulos e momentos que marquem a minha carreira — afirmou.

Saldanha mira protagonismo na Champions da Ásia

A participação na Liga dos Campeões da Ásia está entre os principais objetivos do atacante na temporada. Além da possibilidade de enfrentar nomes conhecidos do futebol mundial, Saldanha destaca a importância de disputar jogos de alto nível em um cenário continental.

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— É algo muito especial. A Champions da Ásia coloca o clube em um cenário continental e nos permite enfrentar alguns dos maiores clubes e jogadores do continente. Para mim, como atleta, é exatamente o tipo de competição que todo jogador quer disputar: jogos grandes, estádios cheios, muita pressão e a oportunidade de mostrar o seu nível — explicou.

O atacante espera aproveitar a competição para ajudar o Al Wasl a avançar e fazer uma campanha de destaque.

— Estou muito motivado. Quero aproveitar cada jogo, competir no mais alto nível e ajudar o Al Wasl a chegar o mais longe possível. É uma competição que pode criar momentos inesquecíveis — concluiu.

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Cristiano Ronaldo conquista título do campeonato saudita pelo Al-Nassr (Foto: Fayez NURELDINE/AFP)

Carreira de Matheus Saldanha

Natural de Uberaba, em Minas Gerais, Matheus Saldanha foi revelado pelo Bahia e construiu boa parte da carreira no futebol internacional. Após deixar o clube baiano, passou por equipes do Japão, da China e do Azerbaijão.

O atacante também defendeu o Partizan, da Sérvia, e o Ferencváros, da Hungria, antes de chegar ao Al Wasl, dos Emirados Árabes, em 2025. Na temporada passada, Saldanha foi emprestado ao Sharjah e retornou ao Al Wasl para a atual temporada.

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