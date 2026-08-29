PSG perde dois atacantes para clubes da Premier League
Clube francês mantém base, mas muda opções de Luis Enrique
O PSG está próximo de perder os atacantes Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye para Liverpool e Aston Villa, respectivamente. Os dois jogadores foram peças importantes nas últimas duas temporadas em que o clube francês conquistou o bicampeonato da Champions League.
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Convocado para a Copa do Mundo, Barcola está com seus exames médicos agendados e assinará seu contrato no domingo (30), segundo o jornalista Fabrizio Romano. O atleta assinará vínculo com o clube inglês até 2031 após a troca de documentos entre as duas equipes ter sido aprovada.
Por outro lado, o Aston Villa investirá 55 milhões de euros na contratação de Mbaye para reforçar o setor ofensivo. Os exames médicos iniciais com o jovem de 18 anos estão agendados após o clube inglês acelerar a operação com a ida de Rafael Leão para o Galatasaray.
Os dois jogadores do PSG não eram tratados como titulares absolutos, uma vez que Luis Enrique conta com Dembélé, Doué e Kvaratschelia como principais nomes do elenco. Além disso, os franceses contrataram Akliouche e Mika Godts pensando nas reposições.
PSG mantém base, mas perde reservas
Além de Barcola e Mbaye, o PSG também perdeu o centroavante Gonçalo Ramos para o Milan no início da janela de transferências. No entanto, a equipe de Luis Enrique repôs a saída do português com a chegada de Ferran Torres, que já marcou dois gols por seu novo time.
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