Liverpool decepciona e empata com Nottingham Forest na Premier League Reds ainda não venceram no Campeonato Inglês

No primeiro jogo em Anfield na temporada, o Liverpool empatou com o Nottingham Forest por 2 a 2, pela 2ª rodada da Premier League, neste sábado (29). Os visitantes abriram o placar na etapa inicial com Ndoye. No segundo tempo, os Reds empataram com Isak, Gibbs-White recolocou a equipe de Oliver Glasner na frente, mas os mandantes buscaram a igualdade novamente com Victor Muñoz.

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Na etapa inicial, o Nottingham Forest começou o duelo melhor e assustou o Liverpool mesmo atuando fora de casa. Igor Jesus teve uma boa chance de gol trava por Jacquet, mas os visitantes abriram o placar aos 23 minutos com Ndoye recebendo uma bola de Gibbs-White pelo lado esquerdo da área e batendo rasteiro para estufar as redes. Na sequência, os Reds pressionaram em busca do empate e chegaram a igualdade com Wirtz, mas o gol foi anulado por impedimento de Frimpong no início da jogada.

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O meia alemão quase empatou após receber um cruzamento de Gakpo do lado direito, mas a cabeçada foi impedida de entrar por uma grande defesa de Sels. Na sequência, Victor Muñoz teve uma grande oportunidade livre de marcação na grande área após ter uma bola ajeitada por Isak, mas a finalização do espanhol saiu por cima da meta. E nos acréscimos, o Nottingham Forest assustou o Liverpool com Igor Jesus sendo acionado por Ola Aina dentro da área, batendo de primeira e obrigando Alisson a fazer um milagre antes da bola tocar no travessão.

No segundo tempo, o Liverpool demorou para dar uma resposta após a derrota parcial para o Nottingham Forest na etapa inicial. Aos 14 minutos, Gakpo fez uma boa jogada pelo lado direito, cruzou rasteiro para Isak completar para o fundo das redes e deixar tudo igual. Mas os visitantes voltaram à frente do marcador após um pênalti muito polêmico cometido por Alisson sobre Neco Williams e convertido por Gibbs-White aos 24 minutos. E após uma pressão na reta final, os Reds voltaram a empatar o jogo com Victor Muñoz recebendo uma bola pelo lado direito da área e soltando uma bomba sem dar chances para Sels fazer a defesa.

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Visão do Lance!

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Quando o Liverpool havia empatado o duelo e buscava a virada, o árbitro Sam Barrott marcou um pênalti polêmico e contestável de Alisson sobre Neco Williams após o lateral do Nottingham Forest concluir uma jogada e ser atingido de leve pelo goleiro brasileiro na sequência. Na sequência, os visitantes chegaram ao 2º gol e reduziu o ímpeto dos mandantes, que precisaram lutar pela igualdade no placar novamente.

Alisson reclama sobre pênalti polêmico marcado em Liverpool x Nottingham Forest (Foto: Oli Scarff/AFP)

Deu aula 🏅

Embora não tenha aparecido nas estatísticas de gols ou assistências, Igor Jesus fez uma grande partida pelo Nottingham Forest diante do Liverpool. O centroavante teve uma participação decisiva na luta com os dois defensores rivais no primeiro tento marcado pelos visitantes e quase deixou sua marca, mas foi impedido por uma grande defesa de Alisson na etapa inicial.

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Ficou abaixo 📉

Diversos jogadores do Liverpool deixaram a desejar no decepcionante empate com o Nottingham Forest, como Kerkez e Frimpong. O técnico Andoni Iraola precisará encontrar soluções para os problemas defensivos observados pelos lados do campo e explorados pelos visitantes no duelo de Anfield.

✅ Ficha técnica

Liverpool 🆚 Nottingham Forest

Premier League - 2ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto de 2026, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Anfield, Liverpool (ING)

🥅 Gols: Ndoye, 23'/1ºT (0-1); Isak, 14'/2ºT (1-1); Gibbs-White, 24'/2ºT (1-2); Muñoz, 36'/2ºT (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Igor Jesus e Ola Aina (NFO); Victor Muñoz, Wirtz, Alisson e Ronald Araújo (LIV)

🟥 Cartões vermelhos: -

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Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson; Frimpong (Gravenberch), Jacquet (Ronald Araújo), Van Dijk e Kerkez (Tsimikas); Mac Allister (Nyoni), Szoboszlai e Wirtz; Gakpo (Ngumoha), Isak e Muñoz.

Nottingham Forest (Técnico: Oliver Glasner)

Sels; Jair Cunha, Milenkovic e Murillo; Ola Aina, McAtee (Hudson-Odoi), Schlager e Williams; Gibbs-White, Igor Jesus (Domínguez) e Ndoye (Delap).

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