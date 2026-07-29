Luiz Henrique aceita voltar, mas Botafogo esbarra em Danilo e momento da SAF Atacante foi colocado em lista de jogadores negociáveis pelo Zenit, da Rússia

Luiz Henrique foi colocado na lista de transferências pelo Zenit, da Rússia, e tem levantado possibilidades quanto a um retorno ao futebol brasileiro. O Botafogo, onde o jogador viveu ano mágico em 2024 e foi projetado à Seleção Brasileira, acompanha a situação de perto e tem conversas para repatriar o ídolo. A situação é complicada, e o Lance! explica abaixo:

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O Zenit deseja algo próximo de 35 milhões de euros para liberar o atacante de 25 anos, quantia essa que o Botafogo vê muito longe de seu alcance em meio à reestruturação financeira. Os russos, então, propuseram uma outra saída para destravar a negociação, que também não evoluiu.

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Um dos grandes alvos do clube do Leste Europeu para a próxima temporada é o volante Danilo, que ficou no Botafogo mesmo após forte investida do Palmeiras. O jogador, no entanto, se recusa a fazer a mudança para a Rússia e externou isso ao publicar mensagem após a partida contra o Vitória, pedindo para não ser negociado. A diretoria alvinegra trata com normalidade e pretende não avançar no assunto.

Do outro lado, Luiz Henrique avisou que gostaria de voltar ao Brasil para jogar no Botafogo, onde viveu grande fase. Além de ver o futebol brasileiro como holofote mais forte para se afirmar na Seleção com Ancelotri, o jogador tem a esposa grávida, fazendo com que o retorno ao país fosse cobiçado no segundo semestre.

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As informações iniciais são de Daniel Braune e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Luiz Henrique foi convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

SAF Botafogo age com tranquilidade

No dia a dia do Nilton Santos, a diretoria da SAF não esconde o tamanho do sonho que é repatriar Luiz Henrique. No entanto, a realidade do clube fala mais alto e qualquer movimentação alta pode prejudicar o processo de Recuperação Judicial para organização das dívidas após a gestão de John Textor.

"Operar dentro da realidade" é o mantra da SAF Botafogo no momento. Ainda que, no Social, atualmente controlador de 51% das ações, o presidente João Paulo Magalhães seja corrente favorável com o iminente novo investidor Gabriel de Alba, da GDA Luma, não há qualquer tipo de pressão para o negócio acontecer. O Glorioso "toca" o futebol de forma diferente, sem cobiçar atletas de alto custo em um primeiro momento e focado em novo perfil de contratação.

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Um retorno de Luiz Henrique seria viável apenas em um caso: Danilo aceitando o Zenit e havendo troca de direitos econômicos dos dois jogadores. Cenário esse que o camisa 8, que foi companheiro do atacante na Copa do Mundo, não quer. O Botafogo, vale lembrar, ainda tem dívida com o Zenit pela compra de Arthur, em 2025, logo após a venda de Luiz Henrique, essa já transferida para a Recuperação Judicial.

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