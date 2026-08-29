Mourinho questiona escolha do Bola de Ouro e diz: 'Não está no PSG'
Português faz críticas a escolhas políticas
Técnico do Real Madrid, José Mourinho questionou as recentes escolhas dos vencedores do Bola de Ouro. Em coletiva de imprensa, o português afirmou que há poucos atletas que seriam merecedores do prêmio atualmente.
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- A nível individual, é muito bonito. Ganham pouquíssimos. Entra na história individual de um determinado jogador. Temos três ou quatro nesse nível. É normal que essa ambição exista. Para mim, a Bola de Ouro tem que ser para aqueles jogadores que, quando se aposentam, sentimos falta para sempre. Sinto falta de Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano, Messi, Zidane, Matthäus.
Na sequência, José Mourinho questionou a Bola de Ouro entregue para jogadores que conquistam a Champions League, como Dembélé. O treinador deu continuidade a sua explicação sobre como vê a premiação e deixou implícito de que Mbappé seria um dos merecedores do troféu.
- Você não pode dar a Bola de Ouro só porque alguém ganhou a Champions League ou a Copa do Mundo. Se você quer premiar a Liga dos Campeões, dê a Bola de Ouro para Luis Enrique como melhor técnico. Pela Espanha, De la Fuente certamente merece. Essa é a grande homenagem. O melhor do mundo é outra questão. Não tem que ser do PSG, nem da Espanha. Os melhores do mundo são dois, três ou quatro, e sabemos quem são. Sabemos onde estão. Sabemos quem fez história individualmente neste verão.
No dia 26 de outubro, a France Football realizará a premiação do evento da Bola de Ouro 2026. Em 2025, Ousmane Dembélé conquistou o troféu após uma grande temporada com o PSG, onde conquistou a Champions League, Ligue 1 e Copa da França.
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