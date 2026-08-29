Mourinho questiona escolha do Bola de Ouro e diz: 'Não está no PSG' Português faz críticas a escolhas políticas

Técnico do Real Madrid, José Mourinho questionou as recentes escolhas dos vencedores do Bola de Ouro. Em coletiva de imprensa, o português afirmou que há poucos atletas que seriam merecedores do prêmio atualmente.

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- A nível individual, é muito bonito. Ganham pouquíssimos. Entra na história individual de um determinado jogador. Temos três ou quatro nesse nível. É normal que essa ambição exista. Para mim, a Bola de Ouro tem que ser para aqueles jogadores que, quando se aposentam, sentimos falta para sempre. Sinto falta de Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano, Messi, Zidane, Matthäus.

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Na sequência, José Mourinho questionou a Bola de Ouro entregue para jogadores que conquistam a Champions League, como Dembélé. O treinador deu continuidade a sua explicação sobre como vê a premiação e deixou implícito de que Mbappé seria um dos merecedores do troféu.

- Você não pode dar a Bola de Ouro só porque alguém ganhou a Champions League ou a Copa do Mundo. Se você quer premiar a Liga dos Campeões, dê a Bola de Ouro para Luis Enrique como melhor técnico. Pela Espanha, De la Fuente certamente merece. Essa é a grande homenagem. O melhor do mundo é outra questão. Não tem que ser do PSG, nem da Espanha. Os melhores do mundo são dois, três ou quatro, e sabemos quem são. Sabemos onde estão. Sabemos quem fez história individualmente neste verão.

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No dia 26 de outubro, a France Football realizará a premiação do evento da Bola de Ouro 2026. Em 2025, Ousmane Dembélé conquistou o troféu após uma grande temporada com o PSG, onde conquistou a Champions League, Ligue 1 e Copa da França.

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