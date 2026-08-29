Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mourinho questiona escolha do Bola de Ouro e diz: 'Não está no PSG'

Português faz críticas a escolhas políticas

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 11:49
Favorite o Lance! no Google
Último vencedor da Bola de Ouro, Dembelé disputa semifinal da Copa contra Espanha (Foto: Franck Fife / AFP)
Dembélé levanta o troféu de Bola de Ouro conquistado em 2025 (Foto: Franck Fife/AFP)

Técnico do Real Madrid, José Mourinho questionou as recentes escolhas dos vencedores do Bola de Ouro. Em coletiva de imprensa, o português afirmou que há poucos atletas que seriam merecedores do prêmio atualmente.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

- A nível individual, é muito bonito. Ganham pouquíssimos. Entra na história individual de um determinado jogador. Temos três ou quatro nesse nível. É normal que essa ambição exista. Para mim, a Bola de Ouro tem que ser para aqueles jogadores que, quando se aposentam, sentimos falta para sempre. Sinto falta de Maradona, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano, Messi, Zidane, Matthäus.

continua após a publicidade

Na sequência, José Mourinho questionou a Bola de Ouro entregue para jogadores que conquistam a Champions League, como Dembélé. O treinador deu continuidade a sua explicação sobre como vê a premiação e deixou implícito de que Mbappé seria um dos merecedores do troféu.

- Você não pode dar a Bola de Ouro só porque alguém ganhou a Champions League ou a Copa do Mundo. Se você quer premiar a Liga dos Campeões, dê a Bola de Ouro para Luis Enrique como melhor técnico. Pela Espanha, De la Fuente certamente merece. Essa é a grande homenagem. O melhor do mundo é outra questão. Não tem que ser do PSG, nem da Espanha. Os melhores do mundo são dois, três ou quatro, e sabemos quem são. Sabemos onde estão. Sabemos quem fez história individualmente neste verão.

continua após a publicidade

No dia 26 de outubro, a France Football realizará a premiação do evento da Bola de Ouro 2026. Em 2025, Ousmane Dembélé conquistou o troféu após uma grande temporada com o PSG, onde conquistou a Champions League, Ligue 1 e Copa da França.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Rodri recebe a Bola de Ouro 2024
Rodri com o troféu do Ballon d'Or vencido em 2024 (Foto: Franck Fife/AFP)
Sugerida para você!
Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos

Santos acerta empréstimo de Robinho Jr ao Genoa, da Itália

Há 54 minutos
Frimpong e Ndoye disputam bola em Liverpool x Nottingham Forest, pela Premier League

Futebol Internacional

Liverpool decepciona e empata com Nottingham Forest na Premier League

Há 1 hora
José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid

Futebol Internacional

Mourinho atualiza situação de Endrick e cita Ancelotti

Há 2 horas
Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027

Futebol Internacional

Uefa divulga calendário completo dos jogos da Champions League

Há 2 horas
Barcola em ação na partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo

Futebol Internacional

PSG perde dois atacantes para clubes da Premier League

Há 3 horas
Matheus Saldanha comemora gol

Futebol Internacional

Ex-Bahia, Matheus Saldanha projeta duelo com Cristiano Ronaldo na Champions da Ásia

Há 3 horas
Mais LANCE!
Andrés Gómez gritando com a camisa do Vasco

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (29/08/2026)

Time do PSG reunido comemorando todos se abraçando

PSG reage no fim e empata com Lille com gol de Marquinhos

Julián Álvarez em ação no duelo entre Atlético de Madrid e Villarreal

Julián Álvarez retoma treinos no Atlético em meio a interesse do City

Gabriel Pereira com os braços abertos

Brasileiro marca e ajuda Copenhagen a avançar na Conference League

Marta Cintra pisando na bola em treino

Marta Cintra mira título e destaca crescimento do futebol feminino na Turquia

Em Nyon, na Suíça, Uefa realiza o sorteio da fase de liga da Conference League 2026/27.

Sorteio da Conference League define confrontos da fase de liga; confira

SportyNet exibirá totalmente de graça os confrontos na LaLiga

SportyNet fecha acordo para transmitir 76 jogos de LaLiga

Rei Haakon 8º assume o trono da Noruega

Novo rei da Noruega é surfista e fez 'remada viking' após vitória sobre o Brasil na Copa

CazéTv exibirá quase 20 jogos durante o fim de semana (Foto: Divulgação/Cazé TV)

CazéTV prepara fim de semana recheado de jogos; confira

AO VIVO com gol de Gabriel Jesus, Arsenal vai goleando o Wigan pela Copa da Inglaterra

De Bruyne rasga elogios a Gabriel Jesus, na mira do Napoli: 'É um perfil que não temos'

Troféus da Uefa Europa League e da Conference League

Sorteio da Europa League define Milan x Benfica e mais; confira

Nico Gonzáez comemora título da FA Cup com o Manchester City (Foto: Adrian Denis/AFP)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (28/08/2026)

Europa-League

Sorteio da Europa League 2026/27: veja os potes e os times classificados