Róger Guedes revela contatos de Corinthians e Grêmio para retorno ao Brasil
Atacante recebeu sondagens antes de acertar a renovação com o Al-Rayyan, do Catar
O atacante Róger Guedes revelou que foi procurado pelo Corinthians para um possível retorno ao clube antes de renovar seu contrato com o Al-Rayyan, do Catar. Segundo o jogador, o Grêmio também entrou em contato, mas as conversas não avançaram.
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De acordo com Róger Guedes, o clube gaúcho foi quem demonstrou maior interesse. O Corinthians, por sua vez, chegou a fazer contato por meio do presidente Osmar Stabile, mas não apresentou uma proposta oficial pelo atacante.
— A equipe que veio mais forte foi o Grêmio. Sempre temos um contato muito bom, assim como com o Corinthians. O presidente (Stabile) também contatou o Paulo (Pitombeira, empresário do jogador). Mas nada de apresentar contrato, nada do tipo. Sempre deixei claro que estou feliz aqui, minha família também está, por isso renovei — disse o atacante em entrevista à ESPN.
Róger Guedes renovou seu contrato com o Al-Rayyan até o fim de 2030. O atacante também recebeu um convite para se naturalizar catari e defender a seleção do país. No entanto, para que isso seja possível, ele precisa cumprir o período necessário atuando no Catar. A possibilidade de naturalização só poderá ser concretizada a partir de 2028.
Carreira de Róger Guedes
Revelado pelo Criciúma, Róger Guedes tem 29 anos e também passou por Palmeiras e Atlético-MG antes de chegar ao Corinthians, após atuar no futebol chinês.
Pelo Timão, o atacante disputou 126 partidas e marcou 43 gols. Róger Guedes deixou o clube em 2023 para defender o Al-Rayyan, em uma negociação de 10 milhões de euros (R$ 52,5 milhões na cotação atual).
Como o Corinthians detinha 40% dos direitos econômicos do jogador, recebeu aproximadamente 4 milhões de euros (R$ 21 milhões na cotação atual). Os 60% restantes pertenciam ao próprio atleta e aos seus representantes, que participaram da negociação para a saída de Róger Guedes do Shandong Taishan, da China, em 2021, e sua chegada ao Timão.
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