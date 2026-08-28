Flamengo corre contra o tempo por reforços para a Libertadores; veja o prazo Saídas aumentam a necessidade do clube no mercado antes do prazo de inscrições

A venda de Gonzalo Plata ao Dínamo de Moscou e a saída encaminhada de Wallace Yan para o RB Bragantino devem dar ao Flamengo mais ímpeto para voltar ao mercado em busca de reforços. Com as negociações, o clube, que deve receber cerca de R$ 108 milhões pelas transações, também volta a encarar um prazo importante pensando na Libertadores.

A Conmebol permite que cada clube faça até três alterações na lista de inscritos para as quartas de final da competição. O prazo para as substituições vai até 4 de setembro, fazendo com que o Flamengo corra contra o tempo caso queira contar com eventuais reforços já no confronto da próxima fase.

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O cenário não é novidade para o clube carioca. Antes das oitavas de final, contra o Cruzeiro, o Rubro-Negro também buscou acelerar negociações para ter novos jogadores disponíveis na Libertadores. Na ocasião, Thiago Almada e Luiz Henrique foram alvos, mas as conversas não resultaram em acordo.

José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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Flamengo prioriza jogador de beirada após venda de Plata

Neste momento, o Flamengo prioriza a busca por um jogador de beirada, especialmente após a venda de Plata. O equatoriano vinha alternando na equipe com Carrascal, e a saída aumenta a necessidade de reposição para o setor.

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Além de Plata, o Flamengo também tem Cebolinha com futuro incerto. O atacante não vem sendo relacionado por opção técnica e não vai permanecer no clube para a temporada de 2027, cenário que também pode aumentar a necessidade de reposição para o setor ofensivo. Uma saída nesse momento não está descartada.

Nesse contexto, o nome de Luiz Henrique volta a aparecer no radar. A situação, no entanto, é analisada com cautela. Internamente, o Flamengo trabalha com outros nomes e entende que precisará buscar reforços para o elenco.

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Além de um jogador de beirada, o clube segue com a prioridade por um atacante e um meio-campista. A ideia é ter opções capazes de concorrer diretamente com Pedro e Arrascaeta, posições em que o time sente a ausência dos titulares.

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