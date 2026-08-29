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Flamengo x Botafogo: onde assistir ao clássico carioca pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 11:00
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Arte onde assitir Flamengo x Botafogo
As equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca coloca frente a frente equipes que vêm de derrotas na competição. A partida terá transmissão da Globo, GETV e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Após perder para o Cruzeiro na última rodada, o Flamengo busca a recuperação para continuar na perseguição ao líder Palmeiras. O Rubro-Negro é o vice-líder, com 45 pontos, enquanto o Botafogo ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, e tenta reagir após duas derrotas consecutivas.

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Ficha do jogo

Escudo do Flamengo
FLA
logo-botafogo-256
BOT
25° rodada
Brasileirão
Data e Hora
domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir
Clique para assistir no Premiere

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega ao clássico depois de ter sua sequência de 13 jogos sem derrotas interrompida pelo Cruzeiro. O resultado deixou a equipe seis pontos atrás do Palmeiras, embora o Rubro-Negro tenha uma partida a menos.

Para o duelo, Leonardo Jardim não poderá contar com Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Plata, que está de saída para o Dínamo de Moscou, assim como Wallace Yan para o Bragantino. Léo Pereira, poupado na última rodada, deve retornar ao time titular.

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O Flamengo também não terá Alex Sandro, De La Cruz e Vitão, que seguem entregues ao departamento médico.

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Como chega o Botafogo

O Botafogo busca dar uma resposta após uma sequência negativa. O Alvinegro vem de duas derrotas consecutivas e foi eliminado da Sul-Americana após sofrer uma goleada por 6 a 1 para o Cienciano, no Peru.

No Brasileiro, o time caiu para a 11ª colocação, com 30 pontos, e precisa se aproximar do G5. O Cruzeiro, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores, soma 39 pontos.

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Rodrigo Bellão terá o retorno de Arthur Cabral, que cumpriu suspensão na derrota para o Athletico-PR. Por outro lado, Danilo Santos e Warleson devem desfalcar a equipe, enquanto Matheus Martins, negociado com o Dínamo de Moscou, não atua mais pelo clube.

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Confira as informações de Flamengo x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 BOTAFOGO
🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, GETV e Premiere
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

⚫⚪ BOTAFOGO (Técnico: Rodrigo Bellão)
Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Allan, Edenílson, Medina e Montoro; Arthur Cabral e Danilo Pereira.

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Arte onde assitir Flamengo x Botafogo
As equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

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