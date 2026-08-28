Flamengo x Botafogo: onde assistir ao clássico no Rio de Janeiro As equipes se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca será disputado no Maracanã, às 16h (de Brasília). Para quem quiser acompanhar a partida fora de casa, diferentes bares e restaurantes do Rio de Janeiro terão programação especial para o jogo.

Além da transmissão da partida, alguns estabelecimentos terão música ao vivo, roda de samba e opções de gastronomia e bebidas para quem pretende assistir ao clássico fora de casa.

continua após a publicidade

Veja lugares para curtir Flamengo x Botafogo no Rio

Brewteco Tijuca

Na Tijuca, o Brewteco terá transmissão de Flamengo x Botafogo em TVs espalhadas pela casa. A programação começa ao meio-dia e inclui roda de samba, permitindo que o público chegue antes do clássico para fazer o esquenta.

Endereço: Av. Maracanã, 782 – Tijuca

Horário: a partir das 12h

Tato Restaurante

Em Copacabana, o Tato Restaurante também transmite o clássico em TVs e telão. Antes da partida, o espaço terá apresentação do Quartetinho, com repertório de jazz e MPB, das 13h às 16h.

continua após a publicidade

Endereço: Avenida Atlântica, 4206 – Copacabana

Horário: a partir das 12h

Galpão Zero Um

Em São Cristóvão, o Galpão Zero Um abre às 15h para a programação da Varandinha do Galpão. O clássico será transmitido ao vivo a partir das 16h, seguido por apresentações dos grupos Vilian e Bora D'Samba.

Endereço: Rua Figueira de Melo, 344 – São Cristóvão

Horário: a partir das 15h

Mané Ipanema

Em Ipanema, o Mané terá televisões espalhadas pela unidade para a transmissão do clássico. O restaurante também oferece opções do cardápio, como o Passarinho Oriental, por R$ 38, e o Coração Acelerado, por R$ 30.

continua após a publicidade

Para beber, há chope a partir de R$ 11 e a Coco do Mané, batida da casa, por R$ 22.

Endereço: Rua Teixeira de Melo, 31 – Ipanema

Horário: a partir das 12h

Clássico será disputado no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.