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Flamengo x Botafogo: onde assistir ao clássico no Rio de Janeiro

As equipes se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 17:49
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imagem de um bar arborizado com pessoas no centro da imagem
Brewteco, unidade da Tijuca (Foto: Divulgação)

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca será disputado no Maracanã, às 16h (de Brasília). Para quem quiser acompanhar a partida fora de casa, diferentes bares e restaurantes do Rio de Janeiro terão programação especial para o jogo.

Além da transmissão da partida, alguns estabelecimentos terão música ao vivo, roda de samba e opções de gastronomia e bebidas para quem pretende assistir ao clássico fora de casa.

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Veja lugares para curtir Flamengo x Botafogo no Rio

Brewteco Tijuca

Na Tijuca, o Brewteco terá transmissão de Flamengo x Botafogo em TVs espalhadas pela casa. A programação começa ao meio-dia e inclui roda de samba, permitindo que o público chegue antes do clássico para fazer o esquenta.

Endereço: Av. Maracanã, 782 – Tijuca
Horário: a partir das 12h

Tato Restaurante

Em Copacabana, o Tato Restaurante também transmite o clássico em TVs e telão. Antes da partida, o espaço terá apresentação do Quartetinho, com repertório de jazz e MPB, das 13h às 16h.

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Endereço: Avenida Atlântica, 4206 – Copacabana
Horário: a partir das 12h

Galpão Zero Um

Em São Cristóvão, o Galpão Zero Um abre às 15h para a programação da Varandinha do Galpão. O clássico será transmitido ao vivo a partir das 16h, seguido por apresentações dos grupos Vilian e Bora D'Samba.

Endereço: Rua Figueira de Melo, 344 – São Cristóvão
Horário: a partir das 15h

Mané Ipanema

Em Ipanema, o Mané terá televisões espalhadas pela unidade para a transmissão do clássico. O restaurante também oferece opções do cardápio, como o Passarinho Oriental, por R$ 38, e o Coração Acelerado, por R$ 30.

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Para beber, há chope a partir de R$ 11 e a Coco do Mané, batida da casa, por R$ 22.

Endereço: Rua Teixeira de Melo, 31 – Ipanema
Horário: a partir das 12h

Maracanã receberá último jogo da Seleção antes de grupo embarcar para a Copa do Mundo
Clássico será disputado no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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