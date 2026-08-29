Mourinho atualiza situação de Endrick e cita Ancelotti Técnico do Real Madrid demonstra preocupação com Data Fifa

Técnico do Real Madrid, José Mourinho atualizou a situação de Endrick após o centroavante desfalcar a equipe nas duas primeiras rodadas da La Liga. Em coletiva, o treinador português descartou a presença do brasileiro diante do Málaga, neste domingo (30).

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- Está próximo de voltar. Pode estar no jogo contra o Betis, mas não vou arriscar garantir isso. Tchouaméni tem que controlar sua vontade de jogar. Não quero que entra e saia. Prefiro esperar.

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Na sequência, Mourinho foi questionado sobre a pausa do calendário europeu para a Data Fifa de setembro e outubro. O treinador do Real Madrid citou Carlo Ancelotti e afirmou que não tem preocupação com o comandante da Seleção Brasileira.

- Me preocupa. É muito tempo. Me preocupa mais os que vão para não jogar. Com Ancelotti, não será um problema. Com outros com quem não temos amizade é mais complicado. Vamos ter confiança no profissionalismo e no respeito. Há lesões nas pausar e quando voltam. (Ancelotti) É um dos maiores em todos os níveis. Os problemas são naturais.

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Dentre os possíveis convocados para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, José Mourinho corre o risco de "perder" Vini Jr e Endrick. Rodrygo e Militão se recuperam de lesões mais complicadas, enquanto o centroavante está próximo de retornar aos gramados antes do início da Data Fifa.

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