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Uefa divulga calendário completo dos jogos da Champions League

Confira dias e horários dos duelos da 1ª rodada até a 8ª rodada

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 09:09
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Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027
Taça da Champions League exposta antes do sorteio dos confrontos da fase de liga da temporada 2026-2027 (Foto: Valery Hache/AFP)

A Uefa divulgou o calendário completo dos jogos da fase de liga da Champions League 2026/2027, neste sábado (29). Os confrontos referentes aos pontos corridos se iniciam no dia 8 de setembro e se encerram em 27 de janeiro.

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Em fevereiro, a Champions League entra na fase de mata-mata com o início da fase de 16 avos de final entre os clubes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação na classificação geral. Os oito melhores times avançam diretamente às oitavas de final.

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A decisão da Champions League será disputada no Riyadh Air Metropolitano, que pertence ao Atlético de Madrid, no dia 5 de junho de 2027.

Confira a tabela completa de jogos da Champions League

Rodada 1

Terça-feira, 8 de setembro de 2026

  • 13:45 – AEK Athens FC x LASK
  • 13:45 – Club Brugge KV x Aston Villa
  • 16:00 – Borussia Dortmund x Villarreal CF
  • 16:00 – FC Porto x Manchester City
  • 16:00 – LOSC Lille x Real Betis Balompié
  • 16:00 – Real Madrid C.F. x FC Internazionale Milano

Quarta-feira, 9 de setembro de 2026

  1. 13:45 – FC Barcelona x Feyenoord
  2. 13:45 – VfB Stuttgart x Viking FK
  3. 16:00 – Liverpool FC x Atlético de Madrid
  4. 16:00 – Paris Saint-Germain x ŠK Slovan Bratislava
  5. 16:00 – Sporting Clube de Portugal x Galatasaray A.Ş.
  6. 16:00 – SSC Napoli x Arsenal FC

Quinta-feira, 10 de setembro de 2026

  • 13:45 – Fenerbahçe SK x AS Roma
  • 13:45 – PSV Eindhoven x FC Shakhtar Donetsk
  • 16:00 – Como 1907 x RB Leipzig
  • 16:00 – FC Bayern München x FK Bodø/Glimt
  • 16:00 – Manchester United x Sabah FC
  • 16:00 – SK Slavia Praha x RC Lens

Rodada 2

Terça-feira, 13 de outubro de 2026

  1. 13:45 – RC Lens x Sporting Clube de Portugal
  2. 13:45 – Sabah FC x SK Slavia Praha
  3. 16:00 – Arsenal FC x LOSC Lille
  4. 16:00 – Atlético de Madrid x Manchester United
  5. 16:00 – FC Internazionale Milano x Club Brugge KV
  6. 16:00 – Galatasaray A.Ş. x FC Barcelona
  7. 16:00 – RB Leipzig x PSV Eindhoven
  8. 16:00 – Viking FK x FC Bayern München
  9. 16:00 – Villarreal CF x SSC Napoli

Quarta-feira, 14 de outubro de 2026

  1. 13:45 – Feyenoord x Como 1907
  2. 13:45 – LASK x Liverpool FC
  3. 16:00 – AS Roma x Real Madrid C.F.
  4. 16:00 – Aston Villa x Fenerbahçe SK
  5. 16:00 – FC Shakhtar Donetsk x AEK Athens FC
  6. 16:00 – FK Bodø/Glimt x Borussia Dortmund
  7. 16:00 – Manchester City x Paris Saint-Germain
  8. 16:00 – Real Betis Balompié x FC Porto
  9. 16:00 – ŠK Slovan Bratislava x VfB Stuttgart

Rodada 3

Terça-feira, 20 de outubro de 2026

  1. 13:45 – Fenerbahçe SK x SK Slavia Praha
  2. 13:45 – Sabah FC x Borussia Dortmund
  3. 16:00 – AS Roma x ŠK Slovan Bratislava
  4. 16:00 – FC Porto x PSV Eindhoven
  5. 16:00 – Liverpool FC x Villarreal CF
  6. 16:00 – Manchester City x AEK Athens FC
  7. 16:00 – Paris Saint-Germain x FC Barcelona
  8. 16:00 – SSC Napoli x FK Bodø/Glimt
  9. 16:00 – VfB Stuttgart x Atlético de Madrid

Quarta-feira, 21 de outubro de 2026

  • 13:45 – Como 1907 x Manchester United
  • 13:45 – LOSC Lille x Galatasaray A.Ş.
  • 16:00 – Aston Villa x Viking FK
  • 16:00 – Club Brugge KV x RC Lens
  • 16:00 – FC Bayern München x Arsenal FC
  • 16:00 – FC Internazionale Milano x FC Shakhtar Donetsk
  • 16:00 – Real Madrid C.F. x RB Leipzig
  • 16:00 – Real Betis Balompié x Feyenoord
  • 16:00 – Sporting Clube de Portugal x LASK

Rodada 4

Terça-feira, 3 de novembro de 2026

  • 13:45 – FC Shakhtar Donetsk x Sporting Clube de Portugal
  • 13:45 – Galatasaray A.Ş. x VfB Stuttgart
  • 16:00 – Atlético de Madrid x FC Bayern München
  • 16:00 – FC Barcelona x Aston Villa
  • 16:00 – Feyenoord x FC Internazionale Milano
  • 16:00 – FK Bodø/Glimt x LOSC Lille
  • 16:00 – LASK x ŠK Slovan Bratislava
  • 16:00 – Manchester United x AS Roma
  • 16:00 – Villarreal CF x Paris Saint-Germain

Quarta-feira, 4 de novembro de 2026

  1. 13:45 – AEK Athens FC x Real Madrid C.F.
  2. 16:45 – Fenerbahçe SK x Liverpool FC
  3. 16:00 – Borussia Dortmund x Real Betis Balompié
  4. 16:00 – FC Porto x SSC Napoli
  5. 16:00 – PSV Eindhoven x Club Brugge KV
  6. 16:00 – RB Leipzig x Manchester City
  7. 16:00 – RC Lens x Como 1907
  8. 16:00 – SK Slavia Praha x Arsenal FC
  9. 16:00 – Viking FK x Sabah FC

Rodada 5

Terça-feira, 24 de novembro de 2026

  1. 13:45 – FK Bodø/Glimt x LASK
  2. 13:45 – Galatasaray A.Ş. x Aston Villa
  3. 16:00 – Arsenal FC x Borussia Dortmund
  4. 16:00 – Como 1907 x AEK Athens FC
  5. 16:00 – Feyenoord x FC Porto
  6. 16:00 – Manchester City x SSC Napoli
  7. 16:00 – RB Leipzig x RC Lens
  8. 16:00 – Real Madrid C.F. x PSV Eindhoven
  9. 16:00 – ŠK Slovan Bratislava x Real Betis Balompié

Quarta-feira, 25 de novembro de 2026

  1. 13:45 – Sabah FC x FC Barcelona
  2. 13:45 – SK Slavia Praha x Villarreal CF
  3. 16:00 – Atlético de Madrid x Viking FK
  4. 16:00 – Club Brugge KV x Liverpool FC
  5. 16:00 – FC Internazionale Milano x VfB Stuttgart
  6. 16:00 – FC Shakhtar Donetsk x Fenerbahçe SK
  7. 16:00 – LOSC Lille x FC Bayern München
  8. 16:00 – Paris Saint-Germain x AS Roma
  9. 16:00 – Sporting Clube de Portugal x Manchester United

Rodada 6

Terça-feira, 8 de dezembro de 2026

  1. 13:45 – Viking FK x Feyenoord
  2. 13:45 – Villarreal CF x Sabah FC
  3. 16:00 – AEK Athens FC x Galatasaray A.Ş.
  4. 16:00 – AS Roma x Sporting Clube de Portugal
  5. 16:00 – Aston Villa x Paris Saint-Germain
  6. 16:00 – FC Barcelona x Manchester City
  7. 16:00 – FC Bayern München x SK Slavia Praha
  8. 16:00 – Manchester United x RB Leipzig
  9. 16:00 – SSC Napoli x Club Brugge KV

Quarta-feira, 9 de dezembro de 2026

  1. 13:45 – Real Betis Balompié x Como 1907
  2. 13:45 – ŠK Slovan Bratislava x FC Shakhtar Donetsk
  3. 16:00 – Arsenal FC x Real Madrid C.F.
  4. 16:00 – Borussia Dortmund x FC Internazionale Milano
  5. 16:00 – LASK x Fenerbahçe SK
  6. 16:00 – Liverpool FC x FC Porto
  7. 16:00 – PSV Eindhoven x Atlético de Madrid
  8. 16:00 – RC Lens x FK Bodø/Glimt
  9. 16:00 – VfB Stuttgart x LOSC Lille

Rodada 7

Terça-feira, 19 de janeiro de 2027

  1. 13:45 – FK Bodø/Glimt x Atlético de Madrid
  2. 13:45 – Galatasaray A.Ş. x Feyenoord
  3. 16:00 – AEK Athens FC x AS Roma
  4. 16:00 – Aston Villa x Borussia Dortmund
  5. 16:00 – FC Internazionale Milano x Liverpool FC
  6. 16:00 – FC Porto x SK Slavia Praha
  7. 16:00 – LOSC Lille x ŠK Slovan Bratislava
  8. 16:00 – Real Madrid C.F. x LASK
  9. 16:00 – VfB Stuttgart x Club Brugge KV

Quarta-feira, 20 de janeiro de 2027

  1. 13:45 – Fenerbahçe SK x Villarreal CF
  2. 13:45 – Sabah FC x SSC Napoli
  3. 16:00 – Como 1907 x Paris Saint-Germain
  4. 16:00 – Manchester United x FC Bayern München
  5. 16:00 – RB Leipzig x FC Shakhtar Donetsk
  6. 16:00 – RC Lens x Manchester City
  7. 16:00 – Real Betis Balompié x Arsenal FC
  8. 16:00 – Sporting Clube de Portugal x FC Barcelona
  9. 16:00 – Viking FK x PSV Eindhoven

Rodada 8

Quarta-feira, 27 de janeiro de 2027

  1. 16:00 – Arsenal FC x Sabah FC
  2. 16:00 – AS Roma x LOSC Lille
  3. 16:00 – Atlético de Madrid x Fenerbahçe SK
  4. 16:00 – Borussia Dortmund x AEK Athens FC
  5. 16:00 – Club Brugge KV x FK Bodø/Glimt
  6. 16:00 – FC Bayern München x Real Betis Balompié
  7. 16:00 – FC Barcelona x Como 1907
  8. 16:00 – FC Shakhtar Donetsk x Real Madrid C.F.
  9. 16:00 – Feyenoord x RB Leipzig
  10. 16:00 – LASK x FC Porto
  11. 16:00 – Liverpool FC x RC Lens
  12. 16:00 – Manchester City x Sporting Clube de Portugal
  13. 16:00 – Paris Saint-Germain x Galatasaray A.Ş.
  14. 16:00 – PSV Eindhoven x VfB Stuttgart
  15. 16:00 – SK Slavia Praha x Aston Villa
  16. 16:00 – SSC Napoli x Viking FK
  17. 16:00 – Villarreal CF x Manchester United
  18. 16:00 – ŠK Slovan Bratislava x FC Internazionale Milano

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Taça da Champions League exposta no sorteio dos confrontos
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