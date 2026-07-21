Palmeiras registra Miguel Bilong no BID; multa ultrapassa meio bilhão
Novo reforço está à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Coritiba, nesta quarta-feira (22), pelo Brasileirão
O Palmeiras registrou, nesta terça-feira (21), o camaronês Miguel Bilong no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com a atualização, o meia-atacante passa a ficar apto para atuar pela equipe de Abel Ferreira no restante da temporada, além de poder ser utilizado no time sub-20.
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O contrato de Bilong com o Palmeiras é válido até dezembro de 2029 e prevê multa rescisória de 100 milhões de euros para clubes do exterior, valor que equivale a cerca de R$ 600 milhões na cotação atual.
O camaronês participou de treinamentos com a equipe principal durante a pausa para a Copa do Mundo e marcou dois gols em um jogo-treino entre atletas do elenco. Contratado inicialmente para integrar as categorias de base, agradou a Abel Ferreira e à comissão técnica, que passaram a considerá-lo uma opção para o grupo principal.
A contratação de Bilong reforça o movimento do Palmeiras de buscar destaques internacionais para as categorias de base. O clube também acertou em definitivo a chegada do zagueiro marfinense Koné e mantém negociações avançadas para contratar Fábio So.
Bilong pode ganhar oportunidade no profissional do Palmeiras
Com Flaco López em recesso após a disputa da Copa do Mundo e as suspensões de Allan e Paulinho, o camaronês pode ser relacionado pela primeira vez para uma partida da equipe principal do Palmeiras.
Após a pausa para o Mundial, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (22), quando enfrenta o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira lidera a competição com 41 pontos, sete a mais que o Flamengo, vice-líder.
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