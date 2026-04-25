Endrick joga hoje? Onde assistir e horário de Lyon x Auxerre, pela Ligue 1

Brasileiro volta a campo após brilhar contra o PSG

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/04/2026
06:00
Endrick comemora gol do Lyon contra o PSG
imagem cameraEndrick comemora gol do Lyon contra o PSG, pela Ligue 1 (Foto: Franck FIFE/AFP)
De olho em vaga na próxima Champions League e com Endrick em campo, o Lyon recebe o Auxerre neste sábado (25), pela 31ª rodada da Ligue 1. O confronto será às 10h (de Brasília) e terá transmissão da Cazé TV.

Endrick retoma protagonismo no Lyon nos últimos jogos

Em abril, Endrick retomou o protagonismo nos últimos jogos do Lyon, sendo decisivo inclusive na vitória de sua equipe sobre o PSG, na última rodada do Campeonato Francês. Nas últimas três partidas, o centroavante contribuiu com um gol e duas assistências.

Visando uma vaga na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Endrick entende que precisa seguir entregando um bom futebol com o Lyon para convencer Ancelotti. E o Auxerre é um adversário acessível, uma vez que ocupa apenas a 16ª colocação e luta contra o rebaixamento na França.

Tudo sobre o jogo entre Lyon x Auxerre (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Lyon 🆚 Auxerre
31ª rodada – Ligue 1
📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 10h (de Brasília).
📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA).
👁️ Onde assistir: Cazé TV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Tagliafico, Mata, Niakhate, Maitland-Niles; Vinicius, Tolisso, Mangala, Morton; Endrick, Moreira.

🔵⚪ Auxerre (Técnico: Christophe Pélissier)
Percin; Mensah, Diomande, Okoh, Senaya; Danois, Owusu; Casimir, Namaso, Faivre; Sinayoko.

Lyon e Auxerre se enfrentam pela 31ª rodada do Campeonato Francês (Foto: Arte/Lance!)

