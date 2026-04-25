Endrick joga hoje? Onde assistir e horário de Lyon x Auxerre, pela Ligue 1
Brasileiro volta a campo após brilhar contra o PSG
De olho em vaga na próxima Champions League e com Endrick em campo, o Lyon recebe o Auxerre neste sábado (25), pela 31ª rodada da Ligue 1. O confronto será às 10h (de Brasília) e terá transmissão da Cazé TV.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Endrick retoma protagonismo no Lyon nos últimos jogos
Em abril, Endrick retomou o protagonismo nos últimos jogos do Lyon, sendo decisivo inclusive na vitória de sua equipe sobre o PSG, na última rodada do Campeonato Francês. Nas últimas três partidas, o centroavante contribuiu com um gol e duas assistências.
Visando uma vaga na Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Endrick entende que precisa seguir entregando um bom futebol com o Lyon para convencer Ancelotti. E o Auxerre é um adversário acessível, uma vez que ocupa apenas a 16ª colocação e luta contra o rebaixamento na França.
Tudo sobre o jogo entre Lyon x Auxerre (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Lyon 🆚 Auxerre
31ª rodada – Ligue 1
📆 Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 10h (de Brasília).
📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA).
👁️ Onde assistir: Cazé TV.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪🔵 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Tagliafico, Mata, Niakhate, Maitland-Niles; Vinicius, Tolisso, Mangala, Morton; Endrick, Moreira.
🔵⚪ Auxerre (Técnico: Christophe Pélissier)
Percin; Mensah, Diomande, Okoh, Senaya; Danois, Owusu; Casimir, Namaso, Faivre; Sinayoko.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
