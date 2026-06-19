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'É jogador?' Atacante da Espanha é barrado após curtir dia de folga; entenda

Seguranças impediram Borja Iglesias de voltar ao hotel da Espanha após dia de descanso

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
19/06/2026 10:33
Atualizado há 1 minutos
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Real Betis x Rayo Vallecano - Borja Iglesias
Borja Iglesias é atacante do Celta de Vigo (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)
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Borja Iglesias foi impedido de entrar no hotel da seleção espanhola devido a um mal-entendido com os seguranças.
O treinador Luis de la Fuente concedeu um dia de folga após o empate sem gols contra Cabo Verde.
Iglesias tentou se identificar como jogador da seleção, mas os seguranças não o reconheceram.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Um episódio inusitado marcou o primeiro dia de folga da seleção espanhola após a estreia na Copa do Mundo, empate sem gols contra Cabo Verde. O atacante Borja Iglesias foi impedido de entrar no hotel onde a Espanha está concentrada, pois os seguranças não o reconheceram.

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    • O treinador Luis de la Fuente concedeu um dia de descanso aos jogadores após o resultado decepcionante contra o selecionado africano, visando recarregar energias antes do decisivo encontro do próximo domingo (21) contra a Arábia Saudita. Vários atletas aproveitaram o dia para conhecer a região de Chattanooga, no Tennessee.

    Borja Iglesias, jogador do Celta de Vigo, foi um dos que aproveitou a folga com a namorada, María Valero. No entanto, o retorno ao quartel-general espanhol não aconteceu como esperado: ao chegar, os seguranças responsáveis pela segurança da delegação não o reconheceram e impediram sua entrada no hotel.

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    Surpreso, o jogador da Espanha tentou explicar a situação em inglês, ainda fora da barreira feita pela segurança. "Sou jogador da seleção. Preciso entrar", afirmou Iglesias. A resposta dos agentes não resolveu o mal-entendido: "Tem credencial? É jogador?", questionaram.

    Torcedores e jornalistas que cobrem a Espanha na Copa do Mundo tentaram ajudar, dizendo que ele realmente era um atleta da seleção. Foi quando um dos seguranças fez mais uma pergunta. "Como se chama?". "Borja Iglesias", respondeu o atacante. O mais inusitado foi que naquele momento as pessoas ao redor começaram a repetir seu nome para convencer os seguranças.

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    Sem sucesso na identificação, o experiente jogador do Betis usou o telefone para ligar para membros da delegação espanhola e resolver o impasse.

    Yamal escapou de multa ao chegar em cima da hora

    Outro que aproveitou a folga e quase sentiu o peso no bolso foi Lamine Yamal. Ele viajou de carro até Nashville, percurso de cerca de 200 km, e retornou ao hotel da concentração no limite do horário estipulado, chegando apenas cinco minutos antes do jantar.

    Se tivesse chegado após o horário determinado pela comissão técnica da Espanha para retorno, teria que pagar multa de 2.000 euros (cerca de R$ 12 mil).

    Lamine Yamal - Espanha
    Lamine Yamal em jogo pela seleção espanhola (Foto: Miguel Medina/AFP)

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