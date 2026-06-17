Cavani rescinde com o Boca Juniors e fica livre para assinar com nova equipe Camisa 10 teve vínculo encerrado de forma antecipada

O Boca Juniors acertou a rescisão de contrato do atacante Edinson Cavani, de 39 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo.

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De acordo com o repórter, as partes chegaram a um acordo para encerrar antecipadamente o vínculo, que tinha validade até o fim de 2026. O camisa 10 receberá os valores referentes ao período trabalhado até a formalização da saída.

A passagem pelo clube argentino chega ao fim em meio a problemas físicos. Cavani disputou apenas duas partidas na atual temporada e foi diagnosticado com hérnia de disco. A previsão de recuperação é de quatro a seis meses longe dos gramados.

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Desde a chegada ao Boca Juniors, em julho de 2023, o uruguaio somou 81 jogos, 26 gols marcados e três assistências. Poucos meses após a contratação, participou da campanha que levou a equipe ao vice da Libertadores daquele ano, decidida contra o Fluminense.

Antes de se transferir para o futebol argentino, o atacante recebeu algumas propostas do futebol brasileiro. Times como Botafogo e Grêmio tentaram a contratação do jogador, mas sem êxito.

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Cavani também fez história no Uruguai (Foto: Reprodução / Twitter Uruguai)

Carreira de Cavani

A trajetória de Cavani no futebol é marcada por passagens de destaque por Danubio, Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United e Valencia. No clube francês, tornou-se um dos principais símbolos da história recente da equipe, acumulando seis títulos do Campeonato Francês, cinco da Copa da França, seis da Copa da Liga e quatro da Supercopa da França.

Além dos títulos, conquistou a artilharia da Ligue 1 na temporada 2016/17 e foi eleito o melhor jogador da competição, desempenho que garantiu presença entre os indicados à Bola de Ouro. Pelo Napoli, terminou como artilheiro do Campeonato Italiano em 2012/13.

Entre os maiores goleadores em atividade no futebol mundial, Cavani aparece atrás apenas de nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Luis Suárez e Karim Benzema em número de gols na carreira. Também é o maior artilheiro uruguaio da história da Liga dos Campeões e da Liga Europa, com 35 e 20 gols, respectivamente.

Pela seleção do Uruguai, ocupa a segunda posição na lista de maiores artilheiros, com 58 gols, atrás somente de Luis Suárez, com 69. Com a Celeste, disputou quatro Copas do Mundo e conquistou o título da Copa América de 2011, na Argentina.

Clube Jogos Gols Assistências PSG 301 200 43 Napoli 138 104 14 US Palermo 117 37 7 Boca Juniors 81 28 3 Man Utd 59 19 7 Valencia 28 7 2 Danubio FC 20 8 3

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