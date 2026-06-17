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Cavani rescinde com o Boca Juniors e fica livre para assinar com nova equipe

Camisa 10 teve vínculo encerrado de forma antecipada

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
17/06/2026 22:13
Atualizado há 2 minutos
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Cavani é o principal astro do Boca Juniors (Foto: Alejandro Pagni/ AFP)
Cavani rescindiu com o Boca Juniors (Foto: Alejandro Pagni/ AFP)

O Boca Juniors acertou a rescisão de contrato do atacante Edinson Cavani, de 39 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo.

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    De acordo com o repórter, as partes chegaram a um acordo para encerrar antecipadamente o vínculo, que tinha validade até o fim de 2026. O camisa 10 receberá os valores referentes ao período trabalhado até a formalização da saída.

    A passagem pelo clube argentino chega ao fim em meio a problemas físicos. Cavani disputou apenas duas partidas na atual temporada e foi diagnosticado com hérnia de disco. A previsão de recuperação é de quatro a seis meses longe dos gramados.

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    Desde a chegada ao Boca Juniors, em julho de 2023, o uruguaio somou 81 jogos, 26 gols marcados e três assistências. Poucos meses após a contratação, participou da campanha que levou a equipe ao vice da Libertadores daquele ano, decidida contra o Fluminense.

    Antes de se transferir para o futebol argentino, o atacante recebeu algumas propostas do futebol brasileiro. Times como Botafogo e Grêmio tentaram a contratação do jogador, mas sem êxito.

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    Cavani - Uruguai
    Cavani também fez história no Uruguai (Foto: Reprodução / Twitter Uruguai)

    Carreira de Cavani

    A trajetória de Cavani no futebol é marcada por passagens de destaque por Danubio, Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United e Valencia. No clube francês, tornou-se um dos principais símbolos da história recente da equipe, acumulando seis títulos do Campeonato Francês, cinco da Copa da França, seis da Copa da Liga e quatro da Supercopa da França.

    Além dos títulos, conquistou a artilharia da Ligue 1 na temporada 2016/17 e foi eleito o melhor jogador da competição, desempenho que garantiu presença entre os indicados à Bola de Ouro. Pelo Napoli, terminou como artilheiro do Campeonato Italiano em 2012/13.

    Entre os maiores goleadores em atividade no futebol mundial, Cavani aparece atrás apenas de nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Luis Suárez e Karim Benzema em número de gols na carreira. Também é o maior artilheiro uruguaio da história da Liga dos Campeões e da Liga Europa, com 35 e 20 gols, respectivamente.

    Pela seleção do Uruguai, ocupa a segunda posição na lista de maiores artilheiros, com 58 gols, atrás somente de Luis Suárez, com 69. Com a Celeste, disputou quatro Copas do Mundo e conquistou o título da Copa América de 2011, na Argentina.

    ClubeJogosGolsAssistências

    PSG

    301

    200

    43

    Napoli

    138

    104

    14

    US Palermo

    117

    37

    7

    Boca Juniors

    81

    28

    3

    Man Utd

    59

    19

    7

    Valencia

    28

    7

    2

    Danubio FC

    20

    8

    3

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