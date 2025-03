O lendário atacante Edinson Cavani não vive um bom momento na sua carreira. Três dias depois de perder um gol decisivo pelo Boca Juniors na Libertadores, em um jogo que o clube argentino acabou eliminado pelo Alianza Lima em plena La Bambonera, o uruguaio perdeu outra chance incrível, dessa vez contra o Rosário Central (veja abaixo).

Veja o gol perdido de Cavani

Que fase vive o Edinson Cavani..



Olha o gol perdido pelo atacante uruguaio do Boca Juniors no jogo contra o Rosario Central.



📽️: @ESPNArgentina pic.twitter.com/pvHzFby43N — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 1, 2025

O jogo válido pelo Campeonato Argentino terminou com vitória do Boca Juniors por 1x0, com gol marcado pelo atacante Milton Gimenez, de 28 anos. Apesar do resultado, a torcida xeneize está na bronca com Cavani, que acumula gols perdidos desde que chegou ao Boca Juniors.

Gol perdido por Cavani em eliminação do Boca Juniors (Foto: Reprodução)

Nas rede sociais, devido às recentes atuações de Cavani, alguns torcedores reuniram lances com as chances mais claras desperdiçadas pelo craque uruguaio em um vídeo de dois minutos.

Assista o vídeo

os caras fizeram um edit de 2 minutos de gols perdidos do cavani



popic.twitter.com/fIHR1RDrs1 — DataFut (@DataFutebol) February 27, 2025

Nessa temporada, Cavani tem cinco jogos e dois gols marcados, um pelo Campeonato Argentino e outro pela Libertadores. No total, desde que chegou ao Boca Juniors, o uruguaio fez 60 jogos e balançou a rede 24 vezes, além de duas assistências.

Antes de se transferir para o futebol argentino, o atacante recebeu algumas propostas do Brasil. Times como Botafogo e Grêmio tentaram a contratação do jogador, mas sem êxito. Seu contrato com o Boca Juniors é válido até dezembro de 2025.