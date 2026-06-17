Ex-alvo de Corinthians e São Paulo é negociado com o futebol japonês Atacante da Portuguesa encaminha transferência ao Kyoto Sanga

A Portuguesa encaminhou a saída do atacante Maceió, de 22 anos, para o Kyoto Sanga (JAP), clube que disputa a primeira divisão do campeonato nacional. A informação foi divulgada pelo jornalista Luiz Nascimento e confirmada pelo Lance!.

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Maceió será emprestado por uma temporada, em um negócio de R$ 1,5 milhão aos cofres da Lusa. O contrato prevê opção de compra por parte do clube japonês. Vale destacar que o atacante tem vínculo com a Portuguesa até o fim de 2027.

Revelado pelo São Caetano, Maceió foi contratado pela Portuguesa em 2023 para integrar as categorias de base. Após se destacar na Copinha 2024, o atleta foi promovido ao elenco principal e marcou gol no Campeonato Paulista.

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Nesta temporada, são 25 jogos, sete gols e duas assistências. O jogador disputou o Paulistão, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão. No total, soma 57 jogos, 16 gols e seis assistências pela Portuguesa.

Maceió vinha se destacando na Portuguesa (Foto: Mauro Horita/Ag.Paulistão)

Interesse de São Paulo e Corinthians

No ano passado, o São Paulo chegou a negociar a contratação de Maceió. O atacante já vinha se destacando com a camisa da Portuguesa no Paulistão, assim como nesta temporada.

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Após a disputa do estadual de 2026, o Corinthians avaliou o nome de Maceió, assim como o do atacante René, que acertou com o Vitória.

— Nós observamos alguns jogadores da Portuguesa, como fazemos com todo o mercado. Mas posso assegurar que hoje não existe nenhuma negociação — disse o dirigente.

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