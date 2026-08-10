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Mercado da bola europeu: Bruno Guimarães no Arsenal e as principais negociações do fim de semana

Veja os principais destaques do dia 8 e 9 de agosto

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 10:15
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Almada com a camisa da seleção argentina
Almada com a camisa da seleção argentina (Foto: Divulgação)

O fim de semana foi movimentado no mercado da bola internacional, com anúncios importantes e negociações avançadas envolvendo clubes da Europa e da América do Sul. Entre os principais destaques estão as chegadas de Bruno Guimarães ao Arsenal e Thiago Almada ao River Plate, além das tratativas de Ferran Torres com o PSG e de Savinho com o Tottenham.

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Bruno Guimarães é anunciado pelo Arsenal

O Arsenal anunciou neste sábado (8) a contratação de Bruno Guimarães. O meio-campista brasileiro, de 28 anos, deixou o Newcastle após quatro temporadas e assinou com os Gunners, que o consideravam uma das prioridades para a temporada.

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A negociação foi fechada por cerca de 75 milhões de libras, com a possibilidade de o valor aumentar por meio de bônus. Bruno recebeu autorização do Newcastle para viajar a Londres e realizar os últimos procedimentos antes de ser oficializado. No novo clube, Bruno reencontrará os compatriotas Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Bruno Guimarães aplaude torcida do Arsenal
Bruno Guimarães é apresentado no estádio e aplaude torcida do Arsenal(Foto: CARLOS JASSO / AFP)

River Plate vence disputa com Flamengo por Almada

O River Plate também confirmou neste sábado o acordo com o Atlético de Madrid para contratar Thiago Almada. O argentino será adquirido em definitivo por cerca de 20 milhões de euros e se tornará a contratação mais cara da história do futebol argentino.

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O negócio encerra uma disputa que também envolveu o Flamengo. O clube carioca manteve conversas com o estafe do jogador e chegou a enviar o diretor de futebol José Boto à Argentina, mas Almada optou pelo retorno ao futebol argentino.

Ferran Torres se aproxima do PSG

Ferran Torres pode ser o próximo grande nome a trocar o Barcelona pelo PSG. Segundo o Marca, o atacante espanhol decidiu deixar o clube catalão e tem um acordo para assinar por quatro temporadas com os franceses.

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O PSG negocia diretamente com o Barcelona e a expectativa é de que a transferência seja fechada por cerca de 50 milhões de euros. Ferran tem contrato com o Barça até junho de 2027, mas o clube não deve se opor à saída e prioriza a possibilidade de fazer dinheiro com o jogador.

A tendência é que o atacante não precise se reapresentar ao Barcelona na quarta-feira (12), caso as negociações sejam concluídas antes da data.

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PSG aumenta proposta por Zion Suzuki

O PSG avançou nas negociações para contratar Zion Suzuki, do Parma. Segundo Fabrizio Romano, o clube francês aumentou a proposta pelo goleiro japonês para 35 milhões de euros.

O jogador também despertou interesse de clubes da Premier League nesta janela, mas o PSG aparece em posição favorável para concluir a contratação.

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Endrick avalia novo empréstimo

Endrick não descarta deixar o Real Madrid por empréstimo nesta janela de transferências. Segundo o jornal AS, o atacante brasileiro recebeu propostas e analisa qual projeto pode ser mais interessante para sua evolução.

O jogador daria preferência a uma equipe que dispute competições europeias, especialmente a Champions League, e busca um clube em que tenha espaço para atuar como centroavante.

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Aston Villa e Roma aparecem entre os interessados. O Real Madrid também entende que um novo empréstimo pode ser uma alternativa para evitar a desvalorização do atacante, que perdeu espaço na disputa por uma vaga no elenco após a contratação de Carlos Espí.

Lukaku se aproxima do Fenerbahçe

Romelu Lukaku está perto de deixar o Napoli para defender o Fenerbahçe. Segundo a Gazzetta dello Sport, o atacante belga aceitou a proposta do clube turco, enquanto os italianos trabalham para encontrar um acordo que permita reduzir o impacto do salário do jogador, estimado em 11 milhões de euros brutos por temporada.

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As negociações se intensificaram desde sexta-feira (7), com o Napoli buscando receber entre 10 e 12 milhões de euros pela transferência.

Enner Valencia reforça o Boca Juniors

O Boca Juniors anunciou neste domingo (9) a contratação de Enner Valencia. Aos 36 anos, o atacante equatoriano assinou contrato até dezembro de 2027 e chega ao clube argentino após passagem pelo Pachuca, do México.

Valencia disputou 22 partidas pelo clube mexicano na última temporada, com oito gols marcados. Antes disso, defendeu o Internacional entre 2023 e 2025, período em que fez 100 jogos, marcou 31 gols e conquistou o Campeonato Gaúcho de 2025.

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PSG anuncia Lucas Digne

O PSG confirmou a contratação de Lucas Digne. O lateral-esquerdo deixou o Aston Villa e assinou contrato com o clube francês até junho de 2029, passando a vestir a camisa 12.

Será a segunda passagem do jogador pelo PSG. Digne defendeu o clube entre 2013 e 2015, antes de passar por Roma, Barcelona, Everton e Aston Villa.

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Al Ahli renova com Roger Ibañez

O Al Ahli anunciou a renovação do contrato de Roger Ibañez. O zagueiro brasileiro, convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, assinou um novo vínculo até dezembro de 2030.

Desde que chegou ao clube saudita, após passagem pela Roma, Ibañez se consolidou como titular e participou das conquistas da AFC Champions League Elite e da Supercopa Saudita.

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Jan Virgili deixa Mallorca e vai para o Club Brugge

O Club Brugge anunciou a contratação de Jan Virgili, atacante que pertencia ao Mallorca. O jogador foi adquirido em definitivo e assinou contrato até 2031.

Virgili ganhou destaque no Brasil em 2025, quando disputou pelo Barcelona a final do Mundial de Clubes Sub-20 contra o Flamengo, no Maracanã. Ele marcou um dos gols do empate por 2 a 2 e converteu sua cobrança na disputa de pênaltis vencida pelo clube carioca.

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Savinho pode trocar Manchester City pelo Tottenham

O Tottenham avançou nas negociações para contratar Savinho, do Manchester City. Segundo o Football Insider, os Spurs discutem uma proposta de 60 milhões de libras pelo atacante brasileiro de 22 anos.

O clube londrino busca reforçar o setor ofensivo e trabalha para convencer o City a liberar o jogador.

Savinho em ação pelo Manchester City
Savinho em ação pelo Manchester City (Foto: Reprodução/X)

Mercado internacional tem outros negócios encaminhados

O fim de semana também teve outros movimentos importantes. O Nottingham Forest está perto de contratar Ousmane Diomande, do Sporting, em uma operação de cerca de 34 milhões de libras.

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O Aston Villa se aproxima de um acordo pela contratação do lateral-esquerdo Matteo Ruggeri, do Atlético de Madrid, enquanto o West Ham chegou a um princípio de acordo para contratar Manor Solomon, do Tottenham.

Já o Tottenham negocia com o Manchester City por Savinho, e o Newcastle demonstrou interesse no meio-campista Pierre-Emile Hojbjerg, do Marseille.

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Na Itália, o Napoli estuda a contratação de Gabriel Jesus, do Arsenal, e também avalia um empréstimo de Benoit Badiashile, do Chelsea. O Torino, por sua vez, trabalha para contratar Lucas Perri por empréstimo do Leeds, enquanto o clube inglês busca alternativas após a chegada de James Trafford.

O Chelsea também monitora a situação de outros jogadores, enquanto o Newcastle recusou uma consulta do Manchester United por Lewis Hall e não pretende negociar o lateral nesta janela.

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