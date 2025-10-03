O Fortaleza perdeu para o São Paulo por 2 a 0 na noite da última quinta-feira (2), na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A. O técnico Martín Palermo falou a respeito da disputa entre Deyverson, Lucero e Bareiro na função de camisa 9. Diante dos paulistas, Deyverson foi o titular.

— O momento dos goleadores é assim, às vezes não há explicações para buscar. Faltou gerar chances de gol aos centroavantes. Quantas chances de gol teve Lucero nos dois jogos em que foi titular? Deyverson, na partida contra o Sport e hoje. Contra o Vitória, Adam [Bareiro] teve essas situações e não conseguiu aproveitar. Mas depois esteve faltando - disse.

— Minha preocupação seria se os centroavantes perdessem muitas chances. Diria 'geramos situações e eles estão falhando'. Creio que está faltando isso: a elaboração de jogo, serem mais assistidos, terem mais presença de área. São circunstanciais. Não podemos buscar uma explicação concreta. Uma possibilidade é essa: não estão tendo muitas chances - explicou o treinador.

Deyverson na partida entre Fortaleza e Sport, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Deyverson, que estava afastado, voltou a treinar com o grupo sob o comando de Palermo. O atacante foi titular em dois dos quatro jogos do argentino na equipe.

Nas outras duas partidas, o titular foi Lucero. Já Bareiro tem três aparições no 2º tempo em tal período, incluindo o embate desta quinta-feira. Ninguém do trio participou de gols no recorte.

Palermo chegou a testar Deyverson e Bareiro juntos por alguns minutos da etapa final diante dos paulistas, sem sucesso. Mesmo com um a mais, o Leão não conseguiu ser eficaz nas finalizações.

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza voltará a campo no próximo domingo (5), fora de casa, diante do Juventude. O embate terá início às 18h30 (de Brasília). A equipe do Pici segue em 19º lugar no Brasileirão, com 21 pontos.