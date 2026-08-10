AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (10) do mercado da bola internacional
Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu
A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta segunda-feira (10), com os destaques do mercado da bola no continente.
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Ronald Araújo ➡️ Liverpool
Ronald Araújo concluiu os exames médicos para reforçar o Liverpool. Segundo a "Sky Sports", o zagueiro será emprestado pelo Barcelona, com opção de compra fixada em cerca de 55 milhões de euros.
Jamie Vardy 👀 West Ham
O West Ham monitora a situação de Jamie Vardy. De acordo com a "Sky Sports", o clube inglês busca um atacante para as últimas semanas da janela e vê o veterano como uma opção. Livre no mercado após deixar o Cremonese, o jogador de 39 anos marcou sete gols e deu duas assistências na última temporada.
Harry Kane ✍️ Bayern de Munique
Harry Kane está perto de renovar seu contrato com o Bayern de Munique. De acordo com o "The Times", o atacante inglês deve estender o vínculo com o clube alemão até 2029.
Cody Gakpo ➡️ Tottenham
O Liverpool pode abrir as portas para a saída de Cody Gakpo. Segundo o "Football Insider", o atacante holandês poderá ser liberado para o Tottenham caso os Reds consigam contratar um dos alvos definidos para reforçar o ataque.
Lamine Camara 👀 Crystal Palace
O Crystal Palace iniciou conversas para contratar Lamine Camara, do Monaco. Segundo Nicolo Schira, o clube inglês negocia a contratação do meio-campista senegalês de 22 anos.
📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa
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Premier League (Inglaterra)
- De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.
LaLiga (Espanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Serie A (Itália)
- De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.
Bundesliga (Alemanha)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
Ligue 1 (França)
- De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.
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