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AO VIVO: Acompanhe a segunda-feira (10) do mercado da bola internacional

Confira a movimentação da janela de transferências do verão europeu

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 10:30
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Harry Kane cobra pênalti no confronto entre Bayern e Dortmund, pela Bundesliga
Harry Kane cobra pênalti no confronto entre Bayern e Dortmund, pela Bundesliga (Foto: Ina Fassbender/AFP)

A janela de transferências do verão europeu segue movimentando o futebol internacional. A seguir, o Lance! reúne as principais negociações desta segunda-feira (10), com os destaques do mercado da bola no continente.

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Ronald Araújo ➡️ Liverpool

Ronald Araújo concluiu os exames médicos para reforçar o Liverpool. Segundo a "Sky Sports", o zagueiro será emprestado pelo Barcelona, com opção de compra fixada em cerca de 55 milhões de euros.

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Jamie Vardy 👀 West Ham

O West Ham monitora a situação de Jamie Vardy. De acordo com a "Sky Sports", o clube inglês busca um atacante para as últimas semanas da janela e vê o veterano como uma opção. Livre no mercado após deixar o Cremonese, o jogador de 39 anos marcou sete gols e deu duas assistências na última temporada.

Harry Kane ✍️ Bayern de Munique

Harry Kane está perto de renovar seu contrato com o Bayern de Munique. De acordo com o "The Times", o atacante inglês deve estender o vínculo com o clube alemão até 2029.

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Cody Gakpo ➡️ Tottenham

O Liverpool pode abrir as portas para a saída de Cody Gakpo. Segundo o "Football Insider", o atacante holandês poderá ser liberado para o Tottenham caso os Reds consigam contratar um dos alvos definidos para reforçar o ataque.

Lamine Camara 👀 Crystal Palace

O Crystal Palace iniciou conversas para contratar Lamine Camara, do Monaco. Segundo Nicolo Schira, o clube inglês negocia a contratação do meio-campista senegalês de 22 anos.

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📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️ Mercado da bola europeu 2026: datas de fechamento das principais ligas

Premier League (Inglaterra)

  • De 15 de junho a 31 de agosto de 2026.

LaLiga (Espanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Serie A (Itália)

  • De 29 de junho a 1º de setembro de 2026.

Bundesliga (Alemanha)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

Ligue 1 (França)

  • De 1º de julho a 1º de setembro de 2026.

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